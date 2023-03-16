فوائد اللوز الاخضر الصحية والجمالية

بيروت - نادين محمد - اللوز الأخضر هو في الأساس لوز خام يحتوي على عدد كبير من العناصر الغذائية. لطالما عُرفت هذه العجائب الخضراء الصغيرة بفوائدها الصحية والطبية. لكن أثبتت بعض الدراسات الحديثة أنها مفيدة لبشرتنا وشعرنا أيضًا.

كما يعتبر اللوز الأخضر مفيداً للقلب، حيث تحتوي (قشرة د المكسرات) على الكثير من مركبات الفلافونويد أو البيوفلافونويد ، والتي تعزز قوة مضادات الأكسدة في أجسامنا. كما أثبتت العديد من الدراسات العلمية أن مركبات الفلافونويد تحمي جدران الأوعية الدموية من التمزق أو التلف المحتمل. نتيجة لذلك، يمكنها الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية القاتلة والنوبات القلبية.

اللوز الأخضر له بعض الفوائد الأخرى للبشرة أيضًا. إن كمية ألفا توكوفيرول (المكون الرئيسي لفيتامين هـ) الموجودة في هذه المكسرات مرتفعة للغاية. لذلك ، يتم استخدام هذه "كغذاء للبشرة". يمكن أن يوفر تناول اللوز الأخضر بانتظام العناصر الغذائية الكافية لخلايا الجلد ويجعلها صحية.

فوائد اللوز الأخضر للبشرة :

الصورة عن موقع FREEPIK

- يحتوي اللوز الاخضر على فيتامين (هـ) وهو أهم عامل مضاد للأكسدة موجود في هذه المكسرات والذي يمكنه تطهير الجسم تمامًا وكذلك المواد السامة الأخرى المتراكمة بسبب التلوث. وبالتالي ، تحصلين على بشرة ناعمة ونقية ذات توهج طبيعي.

-يعالج العديد من مشاكل البشرة مثل حب الشباب والبثور والرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء .

ما رأيك بالتعرف على المزيد من فوائد زيت اللوز الحلو للوجه وطرق استخدامه على بشرتكِ

-للوزالأخضر بعض الفوائد الأخرى للبشرة و يمكن أن يوفر تناول اللوز الأخضر بانتظام العناصر الغذائية الكافية لخلايا الجلد ويجعلها صحية.

-يعتبر فيتامين E أيضًا مكونًا طبيعيًا مضادًا للشيخوخة. وبالتالي، يمكنك تجنب أعراض الشيخوخة المختلفة مثل التجاعيد والبقع السوداء والخطوط الدقيقة ، من خلال تناول اللوز الأخضر بانتظام ، أو وضع قناع اللوز الأخضر للوجه أو حتى تدليك بشرة وجهك بزيت اللوز الأخضر.

-يساعد اللوز الاخضر على حماية بشرتنا من الأشعة فوق البنفسجية الضارة للشمس، مما يساعدنا في الحفاظ على بشرتنا الفعلية.

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فوائد اللوز الاخضر للشعر:

الصورة عن موقع FREEPIK

- يعزز اللوز نمو الشعر، لأنه يحتوي على الكثير من العناصر مثل البروتين وفيتامين e والحديد والزنك وما إلى ذلك، وكل هذه العناصر ضرورية لنمو الشعر الطويل، لذا إذا كنت ترغبين في الحصول على شعر أكثر سماكةّ، تناولي اللوز الاخضر.

- يضيف اللمعان والبريق للشعر كما يزيد محتوى البروتين في المكسرات من تدفق الدم في فروة الرأس.

- يساعد اللوز الأخضرعلى التخلص من مشكلة تساقط الشعر الزائد، هذه المكسرات مليئة بالفيتامينات والمعادن والعديد من العناصر الغذائية الأخرى التي تغذي كل من بصيلات الشعر من الجذر، نتيجة لذلك نحصل على شعر قوي وصحي.

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المصدر : www.stylecraze.com