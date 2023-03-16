بيروت - نادين محمد - يعد التهاب اللسان من الأعراض المزعجة وقد يظهر على شكل نتوءات صغيرة ولكنها يمكن أن تسبب الكثير من الألم.

يتطور التهاب اللسان مما يجعل من الصعب والمؤلم القيام بالأنشطة اليومية مثل الأكل والشرب والتحدث. يمكن أن تظهر هذه القرح في أي وقت دون أي سبب محدد، وعادة ما تزول من تلقاء نفسها في غضون بضعة أسابيع. إذا كان انتظار التهاب اللسان مهمة شاقة، فإليك بعض العلاجات المنزلية التي يمكن أن تساعد في علاج التهاب اللسان.

أعراض التهاب اللسان:

شعور بالحرقان داخل الفم

قرحة صغيرة صفراء أو بيضاء في الفم

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القرحة لها حدود حمراء حولها

حمى

الشعور بالغثيان

التهاب الغدد الليمفاوية

علاج التهاب اللسان

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بعض الطرق الطبيعية الفعالة في علاج التهاب اللسان

1. شطف اللسان بالمياه المالحة

أحد العلاجات الأكثر شيوعًا وفائدة للعديد من مشاكل اللسان والفم هو شطف فمك بالماء المالح. على الرغم من أنه قد يسبب ألمًا لآفات الفم واللسان، إلا أن شطفه بالماء المالح يمكن أن يساعد في تجفيف تقرحات الآفة بسرعة حقيقية.

فقط أضيفي ملعقة صغيرة من الملح في نصف كوب من الماء الدافئ وحركي المحلول المالح في فمك لمدة 20-30 ثانية ثم ابصقيه وكرري عدة مرات في اليوم.

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2. علاج التهاب اللسان بصودا الخبز

بيكربونات الصوديوم (صودا الخبز) هو عنصر آخر موجود في كل مطبخ، ويمكن أن يساعد في علاج قرح والتهاب اللسان.

تساعد صودا الخبز على استعادة توازن درجة الحموضة في الفم وتقليل التورم، وهذا في المقابل، يمكن أن يساعد في تخفيف آفات الفم.

فقط أضيفي ملعقة صغيرة من صودا الخبز في نصف كوب من الماء، وحركي المحلول المالح في فمك لمدة 20-30 ثانية ثم ابصقيه وكرري عدة مرات في اليوم، ولن يسبب ابتلاع صودا الخبز أي ضرر، لكنها مالحة حقًا، لذا من الأفضل عدم ابتلاعها.

الصورة من موقع AdobeStock

3. علاج التهاب اللسان ببيروكسيد الهيدروجين

يساعد بيروكسيد الهيدروجين في علاج تقرحات الفم بسرعة عن طريق تقليل بكتيريا الفم، وتنظيف القرحة فقط خففي المحلول بنسبة 3 في المائة من بيروكسيد الهيدروجين بأجزاء متساوية من الماء، واغمسي قطعة قطن في الخليط، وضعيها على المنطقة المؤلمة عدة مرات في اليوم.

خيار آخر هو استخدام شكل مخفف من بيروكسيد الهيدروجين كغسول للفم والمضمضة بالمزيج لمدة دقيقة واحدة على الأقل قبل البصق.

الصورة من موقع freepik

4. العسل لعلاج التهاب اللسان

العسل مليء بالخصائص المضادة للبكتيريا والمضادة للالتهابات، وهو وسيلة فعالة لعلاج قرح الفم وتورمها، ويمكنه أيضًا منع العدوى الثانوية يمكنك وضع العسل على القروح 3-4 مرات يوميًا للحصول على أفضل النتائج وأسرعها.

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الصورة من موقع AdobeStock

5. البابونج

البابونج له خصائص مطهرة ومضادة للالتهابات. يمكنك استخدام كيس شاي البابونج للتخفيف من القرحة.

اجعلي كيس الشاي مبللًا بغمسه في الماء وضعيه على المنطقة المصابة واتركيه لبضع دقائق وكرري ذلك 3-4 مرات في اليوم، وهناك خيار آخر هو شطف فمك بشاي البابونج.

6. الشطف بخل التفاح (ACV)

الصورة من موقع freepik

يمكن أن يعالج خل التفاح الكثير من المشاكل الصحية، ومن بينها قرح الفم واللسان، فهو يقتل البكتيريا التي تجعل القروح مؤلمة.

فقط امزجي ملعقة صغيرة من خل التفاح مع كوب من الماء، واشطفي فمك بهذا الخليط لمدة 30 إلى 60 ثانية وابصقيها واشطفي فمك، ويمكنك القيام بذلك عدة مرات في اليوم.

مهما كانت الطريقة التي تستخدمينها، اشطفي فمك جيدًا بعد استخدام خل التفاح حتى لا تؤذي مينا الأسنان.

7. الصبار لعلاج التهاب اللسان

الصورة من موقع freepik

من المعروف أن جل الصبار يعزز التئام الأنسجة التالفة ويسرع عملية الشفاء، يمكنك وضع هلام الصبار على قرحة اللسان لتسريع التئام التهاب اللسان، يمكنك أيضًا شرب عصير الصبار.

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المصدر : موقع herzindagi