شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كيفية علاج نشاط الغدة الدرقية بشكل طبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قصور الغدة الدرقية، هو انخفاض غير طبيعي في نشاط الغدة الدرقية، هو حالة طبية لا تنتج فيها الغدة الدرقية ما يكفي من هرمون الغدة الدرقية.من المعروف أن هرمون الغدة الدرقية يتحكم في العديد من وظائف الجسم مثل التمثيل الغذائي والنمو ودرجة حرارة الجسم ومعدل ضربات القلب وما إلى ذلك، والأعراض النموذجية لقصور الغدة الدرقية هي انخفاض معدل ضربات القلب وعدم تحمل البرد وعدم انتظام الدورة الشهرية والإمساك والتعب واحتباس الماء وما إلى ذلك. تؤثر هذه الأعراض على نوعية حياة الفرد.

لفهم الحالة بشكل أفضل نعرض وفقا لموقع TheHealthSite ما يخص الغدة الدرقية:

ما هي أسباب الإصابة بقصور الغدة الدرقية؟

يمكن تقسيم قصور الغدة الدرقية على نطاق واسع إلى ثلاث مجموعات:

نقص اليود: هو السبب الأكثر شيوعًا لقصور الغدة الدرقية

مرض هاشيموتو: هو حالة من أمراض المناعة الذاتية حيث يهاجم جهاز المناعة خلايا الغدة الدرقية التي تنتج هرمونات الغدة الدرقية.

علاج فرط نشاط الغدة الدرقية: العلاج الإشعاعي وبعض الأدوية.

كيف تعرف ما إذا كنت تعاني من قصور الغدة الدرقية؟

نظرًا لأن الأعراض ليست محددة جدًا ، فإن أفضل طريقة لمعرفة ذلك هي فحص الدم.

قصور الغدة الدرقية الأساسي: ارتفاع مستويات هرمون TSH (دائمًا تقريبًا)

قصور الغدة الدرقية تحت الإكلينيكي: ارتفاع مستويات هرمون TSH مع مستويات T4 ضمن المعدل الطبيعي

قصور الغدة الدرقية الصريح: ارتفاع مستويات هرمون TSH مع انخفاض مستويات T4

كيف يمكن عكس هذه الحالة؟

على الرغم من عدم وجود علاج لقصور الغدة الدرقية ، إلا أن هناك خطوات يمكنك اتخاذها لإدارة الحالة وربما تعافيها:

تصحيح نقص اليود

تبنت الهند البرنامج العالمي لإضافة اليود إلى الملح في عام 1983 ، وبالتالي ، لوحظ انخفاض في انتشار تضخم الغدة الدرقية في أجزاء عديدة من البلاد. تجنب استخدام أي ملح آخر.

قم بتضمين المغذيات الدقيقة

تناول الأطعمة الغنية بالسيلينيوم والزنك والحديد. تلعب هذه المعادن دورًا في إنتاج هرمونات الغدة الدرقية أيضًا.

السيطرة على التوتر

أثناء الإجهاد ، يطلق الجسم هرمون الكورتيزول ، والذي يمكن أن يتداخل مع إنتاج هرمونات الغدة الدرقية. يمكن أن يمنع الكورتيزول تحويل هرمون الغدة الدرقية الخامل T4 إلى الشكل النشط T3 ، وهو أمر ضروري لوظيفة الغدة الدرقية المناسبة. جرب تقنيات خفض التوتر مثل اليوجا أو التأمل أو تمارين التنفس العميق وما إلى ذلك.

اتمرن بانتظام

يمكن أن تساعد التمارين أيضًا في تحسين الحالة المزاجية وتقليل التوتر ، مما قد يكون له تأثير إيجابي على وظيفة الغدة الدرقية. قد يكون لدى الأفراد المصابين بقصور الغدة الدرقية مستويات طاقة أقل وقد يكونون أكثر عرضة للإرهاق وضعف العضلات. يمكن أن يساعد البدء بأنشطة منخفضة الكثافة مثل المشي أو السباحة أو اليوجا ، وزيادة المدة والشدة تدريجيًا على تجنب الإجهاد.

الحصول على قسط كاف من النوم

يلعب النوم دورًا مهمًا في تنظيم التمثيل الغذائي في الجسم والتوازن الهرموني ، بما في ذلك إنتاج وإفراز هرمونات الغدة الدرقية. من المهم للأفراد الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية إعطاء الأولوية للنوم وإنشاء روتين نوم ثابت. قد يشمل ذلك الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم ، وتجنب الكافيين والكحول ، وخلق بيئة نوم مريحة.