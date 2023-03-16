شكرا لقرائتكم خبر عن التغييرات في طريقة المشى قد تكون علامة على اضطراب الكبد.. نصائح ضرورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الكبد عضوًا مهمًا في أجسامنا ومن الضروري أن نوليه عناية قصوى، حيث يلعب دورًا مهمًا في التخلص من السموم من الجسم واستقلاب الدهون والبروتينات والكربوهيدرات، ويعمل أيضًا على تخزين الجليكوجين والفيتامينات والمعادن، علاوة على ذلك فهو ينتج ويخرج الصفراء داخل وخارج الجسم على التوالي، بينما يصنع أيضًا بروتينات البلازما ، مثل الألبومين وعوامل التخثر، لذلك، عندما يعاني الكبد، يمكن أن يسبب العديد من الأعراض، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

ما هو مرض الكبد الدهني؟

الكبد هو أكبر عضو داخلي في الجسم، يحدث مرض الكبد الدهني عندما يكون هناك الكثير من الدهون المتراكمة في الكبد لأسباب مختلفة.

أعراض شائعة يجب الانتباه إليها لمرض الكبد الدهني

يمكن أن يؤدي مرض الكبد الدهني إلى عدة أعراض

- آلام في البطن أو الشعور بالامتلاء

- غثيان أو فقدان الشهية أو فقدان الوزن

- اصفرار الجلد وبياض العينين

- انتفاخ البطن والساقين

- التعب والارتباك الذهني.

- ضعف.

كيف يؤثر مرض الكبد الدهني على المشي؟

إن مرض الكبد الدهني هو أحد أحدث عوامل الخطر الوعائي للأمراض العصبية، حيث يمكن أن يؤثر الكبد غير الصحي الذي يكافح من أجل العمل على وظائف مختلفة في الجسم وتؤدي إلى تغيرات في السلوك والمزاج والكلام والنوم والطريقة التي يتحرك بها الشخص ومع ذلك ، فإن التغييرات في أسلوب المشي يمكن أن تشير إلى مرض الكبد الدهني.

اثنان من أكثر التغييرات شيوعًا في مشى مريض مرض الكبد الدهني هما المشية المتقطعة وغير المنسقة والميل إلى السقوط.

وقد أظهرت التقارير أوجه تشابه بين مرض الكبد الدهني في نهاية المرحلة ومرض باركنسون، ومع ذلك، على عكس مرض باركنسون، يتسم هذا المرض بالتقدم السريع، ومشاكل وضعية الجسم الخاطئة.

كيف تقلل من مخاطر الكبد الدهنى؟

لتقليل خطر الإصابة بأمراض الكبد الدهنية، من المهم للغاية اختيار نظام غذائي صحي يشمل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والدهون الصحية.

إن إعطاء الأولوية لصحتك البدنية، أي الحفاظ على وزن صحي ، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام ، وتناول الطعام الصحي هي بعض من أفضل الطرق لتقليل خطر الإصابة بالكبد الدهني بالإضافة إلى ذلك ، من المهم الحد من العادات غير الصحية مثل التدخين.