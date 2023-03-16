بيروت - نادين محمد - غالبًا ما يكون عسر الهضم علامة على وجود مشكلة كامنة، مثل مرض الجزر المعدي المريئي (GERD) أو القرحة أو مرض المرارة، ويسبب عسر الهضم ألماً أو إزعاجاً مستمراً أو متكرراً في الجزء العلوي من البطن.

أعراض عسر الهضم

يمكن أن تشمل أعراض عسر الهضم ما يلي:

حرقة في المعدة أو الجزء العلوي من البطن

وجع بطن

انتفاخ البطن (الشعور بالامتلاء)

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التجشؤ والغاز

استفراغ و غثيان

طعم حمضي

قد تزداد هذه الأعراض في أوقات التوتر.

نظرًا لأن عسر الهضم يمكن أن يكون علامة على مشكلة صحية أكثر خطورة، فاتصلي بطبيبك إذا كان لديك أي من أعراض عسر الهضم التالية:

القيء أو الدم في القيء (قد يبدو القيء مثل القهوة المطحونة)

فقدان الوزن

فقدان الشهية

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براز أسود أو قطراني أو دم مرئي في البراز

ألم شديد في البطن

عدم الراحة المرتبط بتناول الطعام

قد تكون الأعراض المشابهة لعسر الهضم ناجمة عن النوبات القلبية. إذا كان عسر الهضم غير معتاد، مصحوبًا بضيق في التنفس، أو تعرق، أو ألم في الصدر، أو ألم يمتد إلى الفك أو الرقبة أو الذراع، فاطلبي العناية الطبية على الفور.

غالبًا ما يعاني الأشخاص من حرقة وإحساس حارق في الصدر، وإلى جانب عسر الهضم. لكن حرقة المعدة بحد ذاتها عرض مختلف قد يشير إلى مشكلة أخرى.

على الجانب الآخر يتأثر الناس من جميع الأعمار وكلا الجنسين بعسر الهضم، وهو شائع للغاية و تزداد مخاطر الفرد مع استخدام الأدوية التي قد تهيج المعدة، مثل الأسبرين ومسكنات الآلام الأخرى وبعض الحالات التي يوجد فيها خلل في الجهاز الهضمي، مثل القرحة بجانب بعض المشاكل العاطفية، مثل القلق أو الاكتئاب.

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أمراض يسببها عسر الهضم

لعسر الهضم أسباب عديدة، منها الإصابة ببعض الأمراض مثل قرحة المعدة وارتجاع المريء، وبعض التهابات المعدة بجانب متلازمة القولون المتهيّج، وفي بعض الأحيان التهاب البنكرياس المزمن.

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يمكن لبعض الأدوية أن تسبب أعراض عسر الهضم مثل الأسبرين ومسكنات الألم الأخرى، مثل مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية مثل إيبوبروفين (موترين ، أدفيل) ، ونابروكسين ( نابروسين )

الإستروجين وموانع الحمل الفموية.

يمكن تناول الكثير من الطعام، أو تناول الطعام بسرعة كبيرة، أو تناول الأطعمة الغنية بالدهون، أو الأكل في المواقف العصيبة.

يعاني الأشخاص أحيانًا من عسر هضم مستمر لا علاقة له بأي من هذه العوامل. يسمى هذا النوع من عسر الهضم بعسر الهضم الوظيفي أو غير القرحي.

كيف يتم تشخيص أعراض عسر الهضم؟

إذا كنت تعانين من أعراض عسر الهضم، فحددي موعدًا لرؤية طبيبك. نظرًا لأن عسر الهضم مصطلح واسع، فمن المفيد أن تقدمي لطبيبك وصفًا دقيقًا للانزعاج الذي تعانين منه. عند وصف الأعراض، حاولي تحديد مكان حدوث الانزعاج في البطن عادةً.

سيستبعد طبيبك أي حالات أساسية قد تكون سببًا لأعراضك. قد يقوم طبيبك بإجراء العديد من فحوصات الدم، وقد تخضع للأشعة السينية للمعدة أو الأمعاء الدقيقة.

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قد يقترح طبيبك أيضًا إجراء تنظير داخلي علوي للنظر عن كثب إلى داخل المعدة. أثناء الإجراء، يتم استخدام المنظار - أنبوب مرن يحتوي على ضوء وكاميرا لإنتاج صور من داخل الجسم - للنظر داخل معدتك.

نصائح لتلافي أعراض عسر الهضم

نظرًا لأن عسر الهضم هو عارض وليس مرضًا، يعتمد العلاج عادةً على الحالة الأساسية التي تسبب عسر الهضم.

تعد أفضل طريقة للوقاية من عسر الهضم هي تجنب الأطعمة والمواقف التي يبدو أنها تسبب ذلك. يعد الاحتفاظ بمفكرة غذائية مفيدًا في تحديد الأطعمة التي تسبب عسر الهضم.

في ما يلي بعض الاقتراحات الأخرى:

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تناول وجبات صغيرة حتى لا تضطر المعدة إلى العمل بجد أو طويل.

الأكل ببطء.

تجنبي الأطعمة التي تحتوي على كميات عالية من الأحماض ، مثل الفواكه الحمضية والطماطم.

قللي أو تجنبي الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين .

إذا كان التوتر هو سبب عسر الهضم، فتعلمي طرقًا جديدة للتحكم في التوتر، مثل تقنيات الاسترخاء.

للمدخنين يجب التوقف عن التدخين لأنه يمكن أن يتسبب في تهيج بطانة المعدة.

يجب تجنب ارتداء الملابس الضيقة لأنها تميل إلى الضغط على المعدة مما قد يتسبب في دخول محتوياتها إلى المريء.

لا تستلقي بعد الأكل مباشرة.

يجب الانتظار ثلاث ساعات على الأقل بعد الوجبة الأخيرة في اليوم قبل الذهاب إلى الفراش.

يجب النوم والرأس مرفوع (6 بوصات على الأقل) فوق قدميك واستخدام الوسائد لدعم نفسك. سيساعد هذا في السماح للعصارات الهضمية بالتدفق إلى الأمعاء بدلاً من المريء.

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المصدر : موقع هيلث لاين