عسل مانوكا.. كل ما لا تعرفينه عن فوائده وأضراره

بيروت - نادين محمد - لا يختلف عسل مانوكا عن العسل العادي. لكنه يحتوي على مكونات لا تتوفر في هذا العسل. ومنها مادة الميثيل غلايوكسال التي لا توجد في انواع اخرى. وهو يعود بالفوائد الكثيرة على الصحة عموماً وعلى الجهاز المناعي خصوصاً حيث يساعد على تقويته وتفعيل عمله. ويعتبر عسل مانوكا من اصناف الطعام التي يتم التحدث عنها حالياً باعتباره يحتوي على مكونات تكافح الفيروسات والعدوات. وينتجه نوع من النحل يعيش في دول عدة منها استراليا ونيوزليندا. ويعتمد هذا النحل في تغذيته تحديداً على زهرة تعرف باسم مانوكا. ولهذا تطلق عليه تسمية عسل مانوكا.

مميزات عسل مانوكا

عسل مانوكا يوفر للجسم مواد مغذية -الصورة من freepik



- يعتبر مصدراً مهماً للفيتامينات B.

- يحتوي على الكثير من العناصر المغذية الضرورية للحفاظ على سلامة الجسم ومنها النحاس والكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والمنغنيز والفسفور والبوتاسيوم والصوديوم والزنك والأحماض الأمينية.

- يوفر للجسم مواد مغذية تعادل اضعاف تلك التي يؤمنها العسل العادي.

فوائد عسل المانوكا الصحية

نظراً الى احتوائه على كل هذه المغذيات يمكن هذا النوع من العسل ان يعود على الصحة بالكثير من الفوائد الصحية.



1- علاج اضطرابات الجاهز الهضمي

يساهم في علاج أي مشاكل هضمية -الصورة من freepik



يتمتع هذا العسل بخصائص مضادة للبكتيريا الضارة. كما ان تناوله يحفز عمل تلك المفيدة في الأمعاء ويساهم في علاج أي مشاكل هضمية. وهو يحد من ارتداد حمض المعدة الى المريء ويعزز عملية الهضم ويساعد على علاج مشكلة الامساك. ويمكنه ان يحمي القولون من الالتهابات ويمكن الاستفادة منه في إطار العلاج الهادف الى خفض مستوى الكوليسترول.

2- العناية بصحة البشرة والشعر

يساعد على الحفاظ على صحة البشرة والشعر- الصورة من freepik

يحتوي على نسبة مرتفعة من الفيتامينات والمغذيات ولهذا من الطبيعي ان يساعد على الحفاظ على صحة البشرة والشعر. فهو يحد من تأثير عملية الاكسدة عليهما ويمنع ظهور علامات التقدم في السن على البشرة كما يخلصها من بعض المشاكل مثل حب الشباب والاكزيما وبعض الالتهابات. ويعزز استخدامه ايضاً لمعان الشعر ولهذا من المفيد اضافة ملعقة صغيرة منه الى الشامبو بين الحين والآخر.

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3- الحفاظ على سلامة اللثة والاسنان

التخلص من مشكلة التهاب اللثة- الصورة من freepik

لأنه يتمتع بخصائص مضادة للبكتيريا الضارة ويحتوي على الزنك والفسفور، يمكن اللجوء الى عسل مانوكا من اجل التخلص من مشكلة التهاب اللثة ونزيفها وتراكم الجير. ولهذا السبب ينصح بتناول ملعقة صغيرة منه يومياً.

4- تعزيز عمل جهاز المناعة

يحتوي هذا النوع من العسل على مكونات تساهم في تقوية المناعة والحماية من الامراض وخصوصاً من خلال مكافحة البكتيريا المسببة لالتهابات الحلق. ومن اجل ذلك ينصح بتناول ملعقة وسط منه يومياً وتحديداً في ايام المرض.

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5- علاج الجروح والحروق

يمكن الاعتماد على خصائص هذا العسل من اجل علاج آثار الحروق والجروح والمساعدة على شفائها بسرعة. فهو غني بالعناصر التي تساهم في ذلك ومنها مضادات الأكسدة التي تعزز تجدد خلايا الجلد وتحميه من الالتهابات.



6 -دواء للحساسية

من الممكن ان يستفيد من خصائصه الاشخاص الذين يعانون من الحساسية الموسمية. ولهذا من المفيد ان يتناول هؤلاء القليل منه يومياً. وهو يعتبر في المقابل مصدراً مهماً للطاقة وعاملاً مساعداً على النوم بشكل جيد.



أضرار عسل مانوكا



رغم فوائده الكثيرة يجب الانتباه عند تناول هذا العسل لأن المبالغة في هذا يمكن ان تؤدي الى نتائج عكسية.



1- اكتساب الوزن الزائد. فالأفضل تناول ما لا يزيد عن ملعقة طعام منه يومياً، علماً انها تحتوي على 60 سعرة حرارية.

2 - يمكن ان يشكل تناول كمية كبيرة من عسل مانوكا خطراً على صحة الاشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى السكر في الدم.

بعد أن تعرفت على فوائد وأضرار عسل مانوكا ما رأيك هل تعتقدين أن العسل آمن لمرضى السكر؟