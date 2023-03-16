شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة تغذية: يفضل تناول الفواكة والخضروات الموسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفواكه والخضراوات لها فوائد صحية كثيرة، تساعد على الحفاظ على الصحة العامة للأشخاص، نتيجة احتوائها على العديد من الفيتامينات والمعادن، التي تحد من مخاطر تعرضهم للإصابة بالأمراض. وذلك وفقا لما نشره موقع نوفوستي.

نصحت الدكتورة يوليا بيجاريوفا، خبيرة التغذية الروسية، أنه من الأفضل في الشتاء تناول الفواكه والخضراوات الموسمية، ولكن هذا لا يعني أن المنتجات الأخرى غير مفيدة.كما أشارت خبيرة التغذية إلى أن البعض، لا يشتري الفواكه والخضراوات المتوفرة في الأسواق طوال السنة، بل يكتفي بتناول تلك التي خزنها في فصل الخريف. وهذا يجعلها تفقد الكثير من خصائصها التي تحتويها .

وتابعت : الخضراوات والفواكه الموسمية دائما أفضل من غير الموسمية أي المخزنة. ولكن ليس صحيحا مقارنة الطماطم والخيار مع الجزر والبطاطس والشوندر، لأنها خضراوات تحتوي على فيتامينات وعناصر معدنية وكربوهيدرات مختلفة.

كما اوضحت اخصائية التغذية ان هذه خضراوات غير الموسمية ذات مكونات مختلفة وتحتوي على فيتامينات وعناصر معدنية وكربوهيدرات مختلفة.

واكدت الطبيبة الروسية ، علي ضرورة ان النظام الغذائي يحتوي على الخضراوات الموسمية، ولكن في الشتاء، يمكن تناول الطماطم والخيار المنتجة في مزارع الدفيئة.