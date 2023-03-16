شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: دايت البحر المتوسط يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالخرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أن دايت البحر الأبيض المتوسط يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالخرف، وقال الباحثون إن كبار السن الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا على طراز البحر الأبيض المتوسط أقل عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 23٪، بحسب موقع " neurosciencenews".

ووجد الخبراء في جامعة نيوكاسل البريطانية أن تناول نظام غذائي من نوع البحر الأبيض المتوسط - غني بأطعمة مثل المأكولات البحرية والفواكه والمكسرات - قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بالخرف بمقدار الربع تقريبًا.

هذا البحث ، الذي نُشر في مجلة BMC Medicine، هو واحد من أكبر الدراسات من نوعها، حيث كانت الدراسات السابقة تقتصر عادةً على أحجام عينات صغيرة وأعداد منخفضة من حالات الخرف.

حلل العلماء بيانات من 60298 فردًا من البنك الحيوي في المملكة المتحدة ، وهي مجموعة كبيرة تضم أفرادًا من جميع أنحاء المملكة المتحدة ، والذين أكملوا تقييمًا غذائيًا.

صنف الباحثون الأفراد بناءً على مدى تطابق نظامهم الغذائي مع السمات الرئيسية لنظام البحر الأبيض المتوسط وتمت متابعة المشاركين لما يقرب من عقد من الزمان ، وخلال هذه الفترة كان هناك 882 حالة من حالات الخرف.

نظر المؤلفون في المخاطر الجينية لكل فرد للإصابة بالخرف من خلال تقدير ما يُعرف بالمخاطر متعددة الجينات - وهو مقياس لجميع الجينات المختلفة المرتبطة بخطر الإصابة بالخرف.

قاد الدكتور أوليفر شانون، محاضر في التغذية البشرية والشيخوخة بجامعة نيوكاسل، الدراسة مع البروفيسور إيما ستيفنسون وكبير المؤلفين المشتركين البروفيسور ديفيد ليولين.

شمل البحث أيضًا خبراء من جامعات إدنبرة وجامعة إيست أنجليا وإكستر وكان جزءًا من اتحاد NuBrain.

قال الدكتور شانون: “يؤثر الخرف على حياة ملايين الأفراد في جميع أنحاء العالم ، وهناك حاليًا خيارات محدودة لعلاج هذه الحالة لذلك ، فإن إيجاد طرق لتقليل مخاطر الإصابة بالخرف يمثل أولوية رئيسية للباحثين والأطباء.

وأوضح "تشير دراستنا إلى أن تناول نظام غذائي يشبه البحر الأبيض المتوسط يمكن أن يكون إحدى الاستراتيجيات لمساعدة الأفراد على تقليل مخاطر الإصابة بالخرف."

قال جون ماذرز ، أستاذ التغذية البشرية بجامعة نيوكاسل: "الخبر السار من هذه الدراسة هو أنه حتى بالنسبة لأولئك الذين لديهم مخاطر وراثية أعلى ، فإن اتباع نظام غذائي أفضل يقلل من احتمالية الإصابة بالخرف.