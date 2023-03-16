شكرا لقرائتكم خبر عن 4 توابل تعزز المناعة للتغلب على أعراض الأنفلونزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتكون جهاز المناعة لدينا من شبكة معقدة من الخلايا والأنسجة والأعضاء والمواد التي تساعد في مكافحة العدوى والأمراض الأخرى، لكن التغير في الطقس وتلوث الهواء وارتفاع حالات الأنفلونزا كلها عوامل تضع ضغطًا على جهاز المناعة لدينا، وتعد الأمراض المتكررة، ومستويات التوتر المرتفعة، والجروح بطيئة الشفاء، وأعراض البرد المتكررة كلها علامات على ضعف جهاز المناعة، لذا هناك بعض التوابل التي تعزز مناعتك ويمكنك إضافتها إلى طعامك، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

توابل تقوية المناعة للتغلب على أعراض الأنفلونزا

بذور الكمون

تعد بذور الكمون من المصادر الرائعة لمضادات الأكسدة التي تساعد في القضاء على الجذور الحرة الصغيرة التي تهاجم الخلايا السليمة. علاوة على ذلك ، فهو غني بالحديد والكالسيوم والمغنيسيوم ، مما يساعد في الحفاظ على الصحة العامة. فهو لا يضيف الكثير من النكهة للأطعمة والمشروبات فحسب ، بل يساعد أيضًا على تعزيز المناعة ، حيث يحتوي على خصائص عالية مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات.

الكركم

الكركم هو أحد التوابل الأكثر شيوعًا إلى جانب إضافة النكهة واللون إلى الطعام ، فمن المعروف أيضًا أنه يعزز المناعة ويقلل من الالتهابات في الجسم.

الكركمين هو عنصر رئيسي في الكركم ، والذي يقال أنه يمتلك خصائص مضادة للفيروسات تساعد في مكافحة الالتهابات والأمراض. كما أنه غني بمضادات الأكسدة ، ومضادات الفطريات ، ومضادات الميكروبات ، وخصائصه المضادة للبكتيريا ، مما يساعد على منع العدوى.

القرنفل

يعتبر القرنفل مصدرًا ممتازًا لمضادات الأكسدة التي تساعد في دعم جهاز المناعة كما أنه غني بفيتامين هـ ، وفيتامين ج ، وحمض الفوليك ، والريبوفلافين ، وفيتامين أ ، والثيامين ، وفيتامين د ، وأحماض أوميجا 3 الدهنية ، كما أنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا، وكلها عوامل أساسية للحفاظ على الصحة العامة والمناعة.

الفلفل الأسود

يمكن للفلفل الأسود أن يساعد جهاز المناعة بشكل كبير وفقًا لـ WebMD ، تلعب مركباته النشطة دورًا مهمًا في تعزيز خلايا الدم البيضاء، التي يستخدمها جسمك لمحاربة البكتيريا والفيروسات، وبالتالي تجنب العدوى.