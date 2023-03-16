شكرا لقرائتكم خبر عن ازاى تعالج ألم والتهاب الرقبة.. خطوات سهلة وبسيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

لا يوجد شيء غير عادي في وجود آلام في الرقبة من وقت لآخر، خاصة بعد أسبوع طويل من العمل المكتبي ولكن إذا كنت تعيش مع ألم مزمن في الرقبة يعرف بأنه ألم في رقبتك يستمر لأكثر من ثلاثة أشهر فحتى الحركات البسيطة يمكن أن تمثل تحديًا الاستمتاع بالأنشطة .

وحسب ما ذكره موقع houstonmethodistيقول الدكتور شون باربر ، جراح أعصاب العمود الفقري في هيوستن ميثوديست: إذا كنت تعاني من آلام الرقبة ، فيمكن أن يساعد التقييم والعلاج في منع بعض المشكلات من أن تصبح حالات منهكة يصعب علاجها".





ما الذي يسبب آلام الرقبة؟قد يكون سبب ألم رقبتك واضحًا في بعض الأحيان ، مثل وقوع حادث مؤخرًا أو إجهاد ناتج عن رفع شيء ثقيل أو قد يكون بسبب الإجهاد الناجم عن الانحناء على مكتب لساعات كل يوم.

لكن ألم الرقبة ليس دائمًا شيئًا يمكنك ربطه بحدث معين أو مشكلة ملحوظة.

تشمل الأسباب الكامنة وراء آلام الرقبة المزمنة ما يلي:

-هشاشة العظام

-القرص الغضروفي

-تشوه في العمود الفقري

يمكن أن تكمن هذه المشاكل في الخلفية ، مما يؤدي إلى ألم والتهاب لا يزول هذا هو السبب في أن زيارة أخصائي العمود الفقري في وقت مبكر عندما تعاني من آلام الرقبة المزمنة أمر مهم للغاية.





5 طرق للتخلص من آلام الرقبةيقول الدكتور باربر: إن معظم آلام الرقبة ستختفي بالرعاية الذاتية والوقت.

-كمادات الثلج / أو التسخين على فترات موصى بها

-مسكنات الألم أو الأدوية المضادة للالتهابات

-علاج بدني

-تمارين إطالة وتمارين الرقبة في المنزل

- التدليك





ما هي خيارات العلاج لألم الرقبة المزمن؟عندما يستمر ألم الرقبة أو لا يستجيب للأدوية والعلاجات المحافظة ، قد يوصى بعلاجات أكثر تقدمًا.

قبل اتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية ، نجري اختبارات التصوير ، مثل الأشعة السينية أو التصوير بالرنين المغناطيسي ، للمساعدة في تحديد سبب الألم وكيفية علاجه".



اعتمادًا على نتائج التصوير ، قد يوصي طبيبك بما يلي: اعتمادًا على نتائج التصوير ، قد يوصي طبيبك بما يلي:

-العلاجات القائمة على الحقن ، مثل الستيرويدات أو الكتل العصبية

-تقنيات الجراحة الأقل بضعاً أو الجراحة التقليدية

-تخفف الحقن ، التي يمكن إجراؤها في عيادة الطبيب ، أعراض آلام الرقبة عن طريق تقليل التورم أو منع إدراك الألم قد يستخدم طبيبك الأشعة السينية أو التنظير التألقي لتحديد مكان الحقن المطلوب بالضبط.

-من ناحية أخرى ، يمكن استخدام الجراحة لإصلاح أو استبدال القرص المنفتق أو تصحيح تشوه العمود الفقري ، مثل الانحناء في العمود الفقري المسمى الجنف.