شكرا لقرائتكم خبر عن النشاط البدني يحسن الصحة النفسية للأطفال.. 4 تمارين لطفلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أن النشاط البدني المنتظم يساعد على تحسين الصحة العقلية للأطفال والمراهقين، وقال الباحثون من جامعات ستراثكلايد وإدنبرة وبريستول البريطانية وجامعة جورجيا في الولايات المتحدة، إن النشاط البدني المنتظم المعتدل إلى المكثف بين سن 11 و 13 مرتبط بصحة عقلية أفضل، بحسب موقع "Health".

إن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 17 عامًا يحتاجون عادةً إلى ما يقرب من ساعة واحدة من التمارين المعتدلة إلى الشديدة يوميًا هذا يساعد في الحفاظ على الصحة العقلية وأيضًا تطوير عظام وعضلات أقوى وتكوين صحي للدهون في الجسم.

برنامج التمرين الجيد يجب أن يتضمن مزيجًا من تمارين المقاومة والقوة ، وتمارين الكارديو لبناء القدرة على التحمل ، وتنمية المهارات مثل التنسيق والتوازن والاستقرار.

من المهم أيضًا التركيز على التعافي والتنقل والمرونة لتجنب الإصابة وتحسين الأداء أثناء التمرين.

بالنسبة للمراهق ، إذا كان يمارس الرياضة ، فسيكون من الجيد التركيز على تنمية المهارات المطلوبة لهذه الرياضة. على سبيل المثال، خفة الحركة والسرعة والتنسيق لكرة القدم والتنسيق لكرة السلة.

إن ممارسة الرياضة بانتظام هي أفضل تمرين للطفل إنه ممتع، ويبني الثقة ، ويعمل على القوة والقدرة على التحمل ، ويضمن وقتًا كافيًا في الهواء الطلق ويساعد أيضًا على تنمية الشعور بالمنافسة الصحية.

تمارين يمكن للأطفال والمراهقين القيام بها بانتظام

1. القرفصاء

القرفصاء هي حركة وظيفية مهمة تضمن قوة الساقين والأرداف والجذع عندما يتم تنفيذ ذلك تحت التوجيه الصحيح ، يمكنك المضي قدمًا في القفز من القرفصاء أو القرفصاء بساق واحدة.

كيف تفعل القرفصاء؟

• حافظ على قدميك متباعدتين بعرض الكتفين مع الحفاظ على استقامة ظهرك وصدرك.

• قم بوضع المفصل للأمام، وادفع الوركين للخلف واثن ركبتيك بحيث يكون الوركين على نفس الخط مع ركبتيك وفخذيك موازيين للأرض.

• حافظي على ضغط متساوٍ على قدميك ، ارفعي مع الضغط على مؤخرتك.

2. تمرين نط الحبل

يعد أداء أشكال القفز على الحبل أفضل شكل من أشكال التمرين الذي يمكن للطفل القيام به إنه لا يرفع معدل ضربات القلب (بناء القدرة على التحمل) فحسب ، بل إنه يعمل أيضًا على تنشيط الجسم بالكامل.

يساعد على بناء قوة الجزء السفلي من الجسم، ويعمل على التنسيق. مع الأشكال المتعددة التي يمكنك القيام بها باستخدام حبل القفز ، فهي أيضًا ممتعة للغاية.

3. تمارين الضغط على الحائط أو دعم الركبة

يمكن أن يكون تمرين الضغط مخيفًا لأنه من الصعب القيام به. يتم تحميل وزن جسمك بالكامل على كتفيك عند ممارسة تمارين الضغط. ومع ذلك، فإن البدء في إتقان الحركة عن طريق أداء تمارين الضغط على الحائط أو تمارين الضغط المدعومة بالركبة هي طريقة رائعة للعمل على بناء قوة الجزء العلوي من الجسم للوصول أخيرًا إلى نقطة من نطاق الدفع الكامل للأعلى.