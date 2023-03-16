شكرا لقرائتكم خبر عن الحمى القرمزية.. العلامات والأعراض الشائعة للعدوى البكتيرية المعدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يمكن أن تسبب بكتيريا Streptococcus (المجموعة A strep) العديد من أنواع العدوى المختلفة، بما في ذلك التهاب الحلق، والحمى القرمزية، والقوباء، والتهاب النسيج الخلوي ، والحمى الروماتيزمية.

الحمى القرمزية وفقا لموقع " healthline، في بعض الأحيان ، تنتج البكتيريا العقدية من المجموعة أ سمًا (سمًا) يسبب طفحًا جلديًا ، ومن هنا جاء اسم "القرمزي"، هذه البكتيريا معدية للغاية ، ويحدث انتقال العدوى من شخص لآخر من خلال الرذاذ التنفسي (الحديث ، أو السعال ، أو العطس) أو الاتصال المباشر (لمس القروح المصابة على الجلد التي تسببها بكتيريا المجموعة أ).

الأعراض الشائعة للحمى القرمزية

الحمى القرمزية عادة ما تكون عدوى خفيفة تبدأ بحمى والتهاب الحلق الذي قد يسبب البلع المؤلم. تشمل الأعراض الشائعة الأخرى: طفح جلدي أحمر ، لسان الفراولة (أحمر ووعرة) ، تورم الغدد في الرقبة ، صداع أو آلام في الجسم ، غثيان ، قيء ، ألم في البطن.

طفح الحمى القرمزية

تظهر هذه الأعراض عادة بعد يوم إلى يومين من بدء المرض. ولكن يمكن للمرء أيضًا أن يصاب بالطفح الجلدي قبل المرض أو بعد 7 أيام. في البداية ، قد يظهر الطفح الجلدي على الرقبة وتحت الإبط والفخذ وينتشر تدريجيًا على الجسم.

بمرور الوقت ، يتطور الطفح الجلدي أيضًا إلى نتوءات دقيقة تشبه ورق الصنفرة. عادة ما يتلاشى الطفح الجلدي في غضون 7 أيام ، يليه تقشير للجلد يمكن أن يستمر لعدة أسابيع.

الحمى القرمزية أكثر شيوعًا عند الأطفال

بينما يمكن أن يصاب أي شخص بالحمى القرمزية ، فإن هذه العدوى البكتيرية أكثر شيوعًا بين الأطفال في سن المدرسة (الفئة العمرية من 5 إلى 15 عامًا). يتعرض البالغون الذين غالبًا ما يكونون على اتصال مع الأطفال لخطر متزايد للإصابة بالحمى القرمزية.

اختبارات الحمى القرمزية

يمكن أن تسبب العديد من الالتهابات الفيروسية والبكتيرية الأخرى طفح جلدي أحمر والتهاب الحلق، لتحديد ما إذا كنت مصابًا بالحمى القرمزية ، سيأخذ الطبيب عينات مسحة لاختبار التهاب الحلق ، والتي يمكن إجراؤها باستخدام اختبار سريع للبكتيريا وثقافة الحلق.

علاج الحمى القرمزية

غالبًا ما يتم علاج الحمى القرمزية بالمضادات الحيوية التي تساعد في تقليل الأعراض ومنع البكتيريا من الانتشار للآخرين ومنع حدوث مضاعفات خطيرة مثل الحمى الروماتيزمية، يمكن أن تؤدي عدوى الحمى القرمزية غير المعالجة إلى الإصابة بالحمى الروماتيزمية ، خاصة عند الأطفال.