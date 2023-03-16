شكرا لقرائتكم خبر عن لو عروسة جديدة.. علامات تدل على الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر اختبار الحمل هو الوسيلة الأدق لمعرفة وجود حمل أم لا، ولكن هناك علامات تظهر على المرأة وتدل على حدوث الحمل، وحسب ما ذكره موقع webmd كل امرأة مختلفة وكذلك تجاربهن مع الحمل، ولا تعاني كل امرأة من نفس الأعراض، ونظرًا لأن الأعراض المبكرة للحمل غالبًا ما تحاكي الأعراض التي قد تواجهينها قبل الحيض وأثناءه مباشرةً، فقد لا تدركين أنك حامل.

فيما يلي وصف لبعض الأعراض المبكرة الأكثر شيوعًا للحمل

-بعد الحمل تلتصق البويضة الملقحة بجدار الرحم و يمكن أن يتسبب ذلك في إحدى أولى علامات الحمل نزول دم ، وأحيانًا تقلصات هذا يسمى نزيف الانغراس ويحدث في أي مكان من ستة إلى 12 يومًا بعد إخصاب البويضة.

-التشنجات تشبه تقلصات الدورة الشهرية ، لذلك يخطئ بعض النساء في فهمها والنزيف في بداية الدورة ومع ذلك ، فإن النزيف والتشنجات طفيفة.

-إلى جانب النزيف ، قد تلاحظ المرأة إفرازات بيضاء حليبيّة من المهبل ويرتبط ذلك بتضخم جدران المهبل ، والذي يبدأ فور حدوث الحمل تقريبًا يؤدي النمو المتزايد للخلايا المبطنة للمهبل إلى الإفرازات.

عادةً ما تكون هذه الإفرازات التي يمكن أن تستمر طوال فترة الحمل ، غير ضارة ولا تتطلب علاجًا ولكن إذا كانت هناك رائحة كريهة مرتبطة بالإفرازات أو الإحساس بالحرقان والحكة ، أخبرى طبيبك حتى يتمكن من التحقق مما إذا كنت تعانين من عدوى فطرية أو بكتيرية أو الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي.

-تغيرات الثدي هي علامة أخرى مبكرة جدًا للحمل تتغير مستويات هرمون المرأة بسرعة بعد الحمل بسبب التغييرات ، قد يصبح الثدي منتفخا أو مؤلما أو وخزية بعد أسبوع أو أسبوعين أو قد يشعرن بثقل أو امتلاء أو يشعرن بألم عند اللمس المنطقة المحيطة بالحلمات ، والتي تسمى الهالة ، قد تصبح داكنة أيضًا.

-تعب، الشعور بالتعب الشديد أمر طبيعي أثناء الحمل ، ويبدأ في وقت مبكر ويمكن للمرأة أن تبدأ في الشعور بالإرهاق غير المعتاد بعد أسبوع من الحمل وغالبًا ما يرتبط بارتفاع مستوى هرمون يسمى البروجسترون ، على الرغم من أن أشياء أخرى - مثل انخفاض مستويات السكر في الدم ، وضغط الدم ، وزيادة إنتاج الدم - يمكن أن تساهم جميعها.

-غثيان الصباح هو أحد أعراض الحمل الشهيرة ، والسبب الدقيق لغثيان الصباح غير معروف ولكن من المحتمل أن تساهم هرمونات الحمل في هذه الأعراض، و قد يحدث الغثيان أثناء الحمل في أي وقت من اليوم ولكنه أكثر شيوعًا في الصباح.

-الفترة الفائتة، إن أكثر أعراض الحمل المبكرة وضوحًا وهو الذي يدفع معظم النساء لإجراء اختبار الحمل هو غياب الدورة الشهرية ولكن ليس كل الفترات الفائتة أو المتأخرة ناتجة عن الحمل.

أعراض الحمل المبكرة الأخرى

يحدث الحمل تغييرات في التوازن الهرموني ويمكن أن يسبب ذلك أعراضًا أخرى تشمل:

-كثرة التبول بالنسبة للعديد من النساء ، يبدأ هذا في الأسبوع السادس أو الثامن تقريبًا بعد الحمل. على الرغم من أن هذا قد يكون ناتجًا عن عدوى المسالك البولية أو مرض السكري أو استخدام مدرات البول ، إلا أنه إذا كنت حاملاً ، فمن المرجح أن يكون بسبب المستويات الهرمونية.

-الإمساك أثناء الحمل ، يمكن أن تؤديالمستويات المرتفعة من هرمون البروجسترون إلى إصابتك بالإمساك يتسبب البروجسترون في مرور الطعام بشكل أبطأ عبر الأمعاء . لتخفيف المشكلة ، اشرب الكثير من الماء ومارس الرياضة وتناول الكثير من الأطعمة الغنية بالألياف.

-تقلب المزاج هذه شائعة ، خاصة خلال الأشهر الثلاثة الأولى ترتبط هذه أيضًا بالتغيرات في الهرمونات.

-الصداع وآلام الظهر أبلغت العديد من النساء الحوامل عن صداع خفيف متكرر ، بينما تعاني أخريات من آلام الظهر .

-دوار وإغماء، قد تكون مرتبطة بتوسيع الأوعية الدموية ، وانخفاض ضغط الدم ، وانخفاض نسبة السكر في الدم.