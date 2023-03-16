شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تنذر بمرض سرطان الفم ونصائح للوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المعروف أن مرض السرطان له أنواع متعددة منها سرطان الفم، والذي يظهرعلى الشفتين أو اللثة أو اللسان أو قاع الفم، وترجع أسبابه إلى عدة عوامل منها التدخين أو تناول الكحوليات بالإضافة إلى العوامل الوراثية، وذلك وفقا لما نشره موقع إندبندنت.

قال الدكتور نايجل كارتر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "أورال هيلث فاونديشن"، إن الأسباب التقليدية لسرطان الفم تشمل التدخين ،وشرب الكحوليات بكثرة، كما يرتبط المرض أيضا بـ"عوامل الخطر الناشئة، مثل فيروس الورم الحليمي البشري.

اوضح الدكتور نايجل أن الإصابة بمرض سرطان الفم يوثر علي المظهر الجسدي للفرد ، بجانب شعوره دائما بصعوبة في بلع الاكل والشرب ، لذا يجب التعرف على علامات الإنذار المبكر للسرطان، وإذا لاحظت أي شيء غير عادي، فالرجاء عدم التأخير وطلب المساعدة من طبيب .

وفي ذات السياق أوضحت هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) أن سرطان الفم يحدث عندما يتطور الورم على سطح اللسان أو في بطانة الخدين الداخلية أو سقف الفم أو الشفتين أو اللثة.

أعراض سرطان الفم

- تقرحات الفم المؤلمة التي لا تلتئم حتى بعد عدة أسابيع

- تشكل كتل مستمرة في الفم أو الرقبة

- تخلخل الأسنان أو التجاويف التي لا تلتئم بعد القلع

- تغير لون في الشفة أو اللسان

- بقع بيضاء أو حمراء تتشكل على بطانة الفم أو اللسان

- تغيرات في الكلام، مثل التطور المفاجئ لثغة (هي ضعف في الكلام حيث يُخطئ الشخص في التعبير عن حروف الصفير)

توصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية بالحد من تناول التبغ والكحول والحفاظ على نظام غذائي صحي ومتوازن يشمل الخضار الطازجة، وخاصة الطماطم، بالإضافة إلى الفواكه الحمضية وزيت الزيتون والأسماك.