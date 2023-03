الملك تشارلز الثالث يُهنئ ميشيل يوه بعد فوزها بالأوسكار

هنأ ملك بريطانيا تشارلز الثالث النجمة الماليزية الصينية ميشيل يوه بعد فوزها التاريخي بجائزة أوسكار لأفضل ممثلة عن دورها في الفيلم الكوميدي "Everything Everywhere All at Once".

وكتب الحساب الملكي البريطاني، الذي يمثل الملك، في تغريدة على تويتر: "مبروك لـ ميشيل يوه وعائلتها التي كانت تشاهد الحفل في المنزل في ماليزيا الفوز التاريخي بجائزة الأوسكار.

وحققت ممثلة Everything Everywhere All at Once ميشيل يوه إنجازاً كبيراً خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار، ليس لنفسها فقط لكن لكل الفنانات الأسيويات، حيث أصبحت أول امرأة آسيوية تفوز بجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة.

كان أداء يوه الحائزة على جائزة أوسكار أفضل ممثلة رائدة عن دورها في فيلم Everything Everywhere All at One هو المرة الأولى التي احتلت فيها الممثلة الماليزية المولد المرتبة الأولى على جائزة هوليوود المرموقة، حيث لعبت دور مالكة مغسلة خاسرة وتكافح مدى الحياة، لتجد نفسها منقذة للكون المتعدد (وتتعلم التصالح مع زوجها الذي طالت معاناته وابنتها المنفصلة في هذه العملية).

بفوزها، أصبحت يوه أول امرأة من أصل آسيوي كامل تفوز بجائزة أفضل ممثلة في تاريخ الأوسكار، بعد أن تنافست مع كيت بلانشيت في Tár، آنا دي أرماس في فيلم Blonde ، أندريا ريز بروه في فيلم To Leslie، وميشيل ويليامز في فيلم The Fablemans.

هذا وقد أهدت يوه الجائزة لوالدتها، وجميع الأمهات في العالم، واصفة إياهن بالبطلات الخارقات الحقيقيات.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الملك تشارلز يمنح لقب أمير وأميرة لطفلي الأمير هاري و ميغان ماركل

الأمير هاري وميغان يتلقيا دعوة لحفل تتويج الملك تشارلز رغم الخلافات