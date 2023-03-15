شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 5 زيوت للوجه لتقليل جفاف الجلد وبهتانه والعناية بالبشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تستفيد البشرة الجافة من توازن الرطوبة الذي توفره زيوت الوجه، تساعد الزيوت في تكوين طبقة جلد قوية تعرف باسم حاجز الدهون لأنها تخترق وتحمي، بينما تحتوي الكريمات في كثير من الأحيان على شمع لتكوين طبقة على الجلد تحتوي على مواد كيميائية مفيدة، عندما تزيد الضغوطات مثل الطقس القاسي، فإن الامتصاص السريع للفيتامينات والأحماض المرطبة في زيوت الوجه يمكن أن يكون منقذًا، وإليك أفضل زيوت الوجه للمساعدة في علاج البشرة الجافة، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

زيوت الوجه التي تساعد في تحسين البشرة الجافة:1. زيت الأرجان

قد يكون زيت الأرجان هو الحل لمشاكلك مع البشرة الجافة، له خصائص مضادة للدهون التي يمكن أن تنظم كمية الزهم التي تنتجها بشرتك، بفضل قدرته على معالجة عدد من مشاكل البشرة ، يمكن لهذا الزيت أن يساعد في تطوير بشرة أكثر هدوءًا وتوحيدًا، استخدمه مباشرة على بشرتك أو استخدم كريم وجه يحتوي على زيت الأرجان مرتين على الأقل كل يوم.

2. زيت اللوز

يتم استخراج اللوز الناضج إلى زيت اللوز باستخدام طريقة الحرارة المنخفضة من هناك، ينتج عن هذا الإجراء زيت اللوز الذي لم تتم معالجته حمض الأوليك ، B-sitosterol ، و a-tocopherol كلها مكونات من زيت اللوز، يجعل حمض الأوليك من الأسهل للزيت اختراق الجلد على مستوى أعمق، نظرًا لأن البشرة ذات نفاذية منخفضة بطبيعتها .

3. زيت الجوجوبا

عندما يتعلق الأمر بتقليل احمرار البشرة وتهيجها ، فإن زيت الجوجوبا يعمل بشكل رائع، يحتوي زيت الجوجوبا على مجموعة متنوعة من المزايا الطبية التي يمكن أن تساعد في علاج الأمراض الجلدية مثل الأكزيما والصدفية وحب الشباب، للاستفادة منه ، استخدمه كمنظف أو مرطب أو علاج للبقع، غالبًا ما يتم تطبيقه على أي منطقة من جسمك ، بما في ذلك وجهك ، دون الحاجة إلى تخفيفه.

4. زيت بذور العنب

يحتوي زيت بذور العنب على خصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة وفيتامين C وهو مرطب قوي بتركيبة رقيقة، إنه يعمل بشكل جيد للبشرة الجافة باستمرار أو التي تحتوي على بشرة مختلطة مع البقع الجافة لأنه يمكن استخدامه على جميع أنواع البشرة، يحتوي الترطيب الإضافي على مزايا مضادة للشيخوخة أيضًا.

5. زيت بذور عباد الشمس

تشهد الفوائد العلاجية لزيت بذور عباد الشمس على مدى نجاحه في علاج البشرة الجافة، يعمل حمض اللينوليك الموجود في زيت بذور عباد الشمس على ترطيب البشرة وحمايتها ، مما يعزز الترطيب بالأحماض الدهنية الحيوية ويقوي حاجز البشرة، نظرًا لفوائده المضادة للالتهابات المعروفة لعلاج التهاب الجلد ، وحماية البشرة الحساسة.