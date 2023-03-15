شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أضرار الإفراط فى أقراص الفيتامينات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُعرف سمية الفيتامينات أيضًا باسم فرط الفيتامين، وهي حالة نادرة للغاية ولكنها قاتلة، تحدث عندما يكون هناك الكثير من فيتامين د مثلا في جسمك، يحدث هذا عادةً بسبب الجرعات الكبيرة من مكملات فيتامين (د) ، وليس بسبب النظام الغذائي أو التعرض للشمس.

يقول الأطباء إن النتيجة الرئيسية لسمية فيتامين (د) هي التراكم الضخم للكالسيوم في الدم، والمعروف باسم فرط كالسيوم الدم والذي يمكن أن يسبب الغثيان والقيء والضعف وكثرة التبول.يؤدي التسمم بفيتامين د أيضًا إلى مشاكل في العظام والكلى ، مما يؤدي إلى آلام خفقان في الجسم وحتى تكوين حصوات الكالسيوم.

الماء مقابل الفيتامينات التي تذوب في الدهون

وفقًا لخبراء الصحة ، هناك 13 نوعًا من الفيتامينات ، مقسمة إلى فئتين

ذوبان في الماء

هذه تستخدم وتفرز ولا تخزن في أنسجة الجسم. وهكذا ، فإن الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء لا تسبب أي ضرر.

تشمل الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء:

فيتامين ب 1 (الثيامين)

Vitamin B2 (riboflavin)

فيتامين ب 3 (النياسين)

فيتامين ب 5 (حمض البانتوثنيك)

فيتامين ب 6 (البيريدوكسين)

فيتامين ب 7 (البيوتين)

فيتامين ب 9 (حمض الفوليك)

فيتامين ب 12 (كوبالامين)

الفيتامينات التي تذوب في الدهون

هذه لا تذوب في الماء ويمكن تخزينها بسهولة في أنسجة الجسم ، مما يؤدي في النهاية إلى تسمم.

هناك أربعة فيتامينات تذوب في الدهون:

فيتامين أ

فيتامين د

فيتامين هـ

فيتامين ك

أعراض التسمم بالفيتامينات

وفقا لموقع " timesnownews " يمكن أن تؤثر سمية الفيتامينات ، وفقًا للأطباء ، بشدة على الجلد ، مما يؤدي إلى احمرار وتهيج وتقشير غير مكتمل. يمكن أن يؤدي الاستخدام المزمن والمفرط للمكملات الغذائية أيضًا إلى المزيد من الأعراض ، بما في ذلك:

يتغير الضغط في الجمجمة

تغييرات الرؤية

غثيان

دوخة

الصداع النصفي

آلام العظام

تلف الكبد

الآثار الجانبية لاستهلاك كميات زائدة من الفيتامينات

يقول الأطباء إن الجرعات الزائدة من الفيتامينات يمكن أن تسبب آثارًا جانبية مثل:

يؤدي فرط الفيتامين الناتج عن التسمم بفيتامين أ إلى الغثيان وزيادة الضغط داخل الجمجمة والغيبوبة وحتى الموت

يمكن أن يؤدي تناول الكثير من مكملات فيتامين (د) إلى أعراض خطيرة ، بما في ذلك فقدان الوزن وفقدان الشهية وعدم انتظام ضربات القلب. يمكن أن يتسبب أيضًا في تلف الأعضاء.

قد تسبب الجرعات العالية من مكملات فيتامين E تخثر الدم والنزيف وتؤدي إلى السكتات الدماغية.

علاج

إذا تم تشخيصك على أساس التسمم بالفيتامينات المزمن ، فإن أهم مسار للعمل هو إيقاف تناوله.

في حالات الجرعة السامة الكبيرة يجب تناول الفحم المنشط.