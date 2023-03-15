شكرا لقرائتكم خبر عن للأمهات.. اعرفى مخاطر إعطاء الماء للأطفال أقل من ستة أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الماء هو سائل ضروري للبالغين، ولكنه قد يكون خطيرًا على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ستة أشهر وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، فإن إعطاء الماء للرضع قبل أن تتطور الكلى لديهم بما يكفي للتعامل معها قد يكون أمرًا خطيرًا وقد يؤدي إلى تلف الدماغ أو النوبات أو الغيبوبة أو حتى الموت، يحتوي حليب الأم والحليب الاصطناعي بالفعل على كمية كافية من الماء، كما أن تناول الماء الإضافي غير ضروري وغير آمن، بحسب ما نشره موقع " onegreenplanet".

يوصي الدكتور ستيفن هالم ، طبيب الأطفال وعميد كلية طب تقويم العظام بجامعة دي موين بأمريكا، بالرضاعة الطبيعية خلال الأشهر الستة الأولى، ويحذر من أن إعطاء الماء للرضع يمكن أن يتسبب في التخلص من إلكتروليتاتهم ويسبب تسممًا بالماء ، مما قد يؤدي إلى نوبات وتورم في المخ والوفاة .

وأضاف ، أن تخفيف حليب الأطفال لجعله يدوم لفترة أطول ، فإن القيام بذلك يعد خطأ قد يضر بالطفل، تختلف كمية الماء التي قد تسبب مضاعفات للمواليد باختلاف عوامل مثل عمر الطفل ووظيفة الكلى، يجب على الآباء مقاومة الرغبة في إعطاء أطفالهم الماء ، حتى في الأيام الحارة أو عندما يكون الطفل مريضًا.

توصي منظمة الصحة العالمية والأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بالرضاعة الطبيعية الحصرية خلال الأشهر الستة الأولى من حياة الطفل ، وينبغي إعطاء الماء فقط للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن ستة أشهر، لا يُنصح بإعطاء الماء للأطفال قبل بلوغهم ستة أشهر ، ويجب على الآباء تجنب اللجوء إلى تخفيف حليب الأطفال.

وأكدت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، أن الماء غير مناسب للأطفال قبل سن ستة أشهر، كآباء ، من الضروري فهم مخاطر إعطاء الماء للرضع ، وفوائد الرضاعة الطبيعية أو الرضاعة الصناعية للأشهر الستة الأولى، يجب الحفاظ على سلامة أطفالنا من خلال الالتزام بإرشادات أطباء الأطفال ومنظمة الصحة العالمية والأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال.