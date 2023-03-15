ميغان ماركل تبحث عن مصدر دخل جديد وتعيد فتح مدونة قديمة لها عن الموضة

تحاول ميغان ماركل البحث عن مصدر دخل جديد لها بإعادة فتح مدونة قديمة لها عن الموضة والجمال كانت قد بدأتها في عام 2014 وتوقفت عنها بعد خطبتها من دوق ساسكس الأمير هاري.

وكشفت صحيفة ميرور البريطانية، عن أن ميغان ماركل حصلت على موافقة رسمية لإعادة فتح المدونة التي خصصتها للحديث عن الرفاهية واللايف ستايل عام 2014، وأغلقتها بعد 4 أعوام. وتوقعت الصحيفة البريطانية أن ميغان ماركل ستستخدم مشكلاتها العائلية لتطوير المدونة بتقديم خدمة جديدة وهي "باب المشورة".

مدونة ميغان ماركل

ومن المتوقع أن تنافس مدونة ميغان ماركل عن الرفاهية والصحة والجمال مدونة Goop الخاصة بالنجمة، غاونيث بالترو، والتي تقدر قيمتها بـ 200 مليون دولار.

مدونة ميغان ماركل التي ستعيد فتحها لن تقف عند مجرد تقديم محتوى عن الرفاهية والجمال والصحة فقط، وإنما ستستغل دوقة ساسكس المشاكل والخلافات التي مرت بها خلال الفترة الماضية، سواء مع والدها وعائلتها أو مع الأسرة المالكة، حيث توقعت صحيفة ميرور أنها ستتولى الإشراف في المدونة على عمود يعرف بعمود المشورة والذي ستقدم فيه ردود على المشكلات الخاصة التي سيشارك بها المتابعين.

الأزمة المالية لميغان ماركل والأمير هاري

يذكر أن ميغان ماركل والأمير هاري يواجهان أزمة اقتصادية للحفاظ على فخامة حياتهما، وهو ما دفعهما لاستدانة الأموال للإبقاء على نفس نمط الحياة دون تغير وذلك بحسب الكاتب المتخصص في شؤون العائلة المالكة، توم باور، والذي قال إن ميغان ماركل لجأت لاستدانة المال للحفاظ على حياة الترف التي تحرص على أن تعيشها دائما.

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