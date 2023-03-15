شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل مصادر نباتية لفيتامين ك.. منها السبانخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فيتامين ك هو مجموعة من المركبات منها فيتامين ك 1 وفيتامين ك 2، ويتم الحصول على فيتامين ك 1 من الخضراوات الورقية وفيتامين K2 يتم الحصول عليه بشكل كبير من اللحوم والجبن والبيض، في هذا التقرير نتعرف على أفضل مصادر نباتية لفيتامين ك، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

أفضل مصادر نباتية لفيتامين ك

الكرنب

تحتوي الخضراوات الصليبية الخضراء مثل الكرنب على نسبة عالية من فيتامين ك، كما أنه غني بفيتامين أ وفيتامين ج، بالإضافة إلى الكالسيوم والبوتاسيوم.

البروكلي

بصرف النظر عن كونه غنيًا بالألياف والكالسيوم ومحتوى فيتامين سي، فإن البروكلي غني أيضًا بفيتامين ج، يحتوي نصف كوب من البروكلي المطبوخ على 110 ميكروجرام من فيتامين ك.

السبانخ

السبانخ هو أصح الخضراوات الورقية الخضراء، غني بفيتامينات أ ، ب ، هـ ، جنبًا إلى جنب مع المغنيسيوم وحمض الفوليك والحديد، علاوة على ذلك ، فهو يحتوي على نسبة عالية من فيتامين ك.

البصل الأخضر

يعد البصل الأخضر مصدرًا ممتازًا لفيتامين K إلى جانب فيتامين أ وفيتامين ج وحمض الفوليك.

الكيوي

الكيوي هو فاكهة مغذية حقًا، وغنية بفيتامين ك، إن كل كوب من الكيوي يوفر حوالي 73 ميكروجرام.

التوت

يوفر التوت مثل التوت الأسود كميات كبيرة من فيتامين ك ، كما أنه غني بالألياف وفيتامين ج والحديد وفيتامين ب.