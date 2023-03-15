شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الهيموجلوبين خلال الحمل يؤثر على الأم والجنين.. اعرفى طرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فقر الدم هو حالة طبية تتميز بانخفاض مستويات الهيموجلوبين في الدم، وهو بروتين ينقل الأكسجين إلى أنسجة الجسم، تعتبر هذه الحالة مصدر قلق كبير للصحة العامة، حيث يمكن أن تؤدي إلى نتائج صحية سلبية لكل من الأم والطفل، من الأهمية معالجة الانتشار المرتفع لفقر الدم لدى النساء الحوامل من خلال تحسين التغذية والوصول إلى خدمات الرعاية الصحية والفحوصات والعلاج المنتظمين. وفقا لموقع " thehealthsite"،

ما الذي يسبب فقر الدم أثناء الحمل؟

يمكن أن يحدث فقر الدم أثناء الحمل بسبب عوامل مختلفة، بما في ذلك:

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نقص الحديد

الحديد معدن أساسي لازم لإنتاج الهيموجلوبين . أثناء الحمل ، يزداد الطلب على الحديد لدعم نمو الجنين وتطوره، إذا لم يوفر النظام الغذائي للأم ما يكفي من الحديد ، فقد تصاب بفقر الدم.

نقص حمض الفوليك

حمض الفوليك هو فيتامين ب ضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء. أثناء الحمل ، تحتاج النساء إلى حمض الفوليك الإضافي ، والذي قد لا يتم الحصول عليه دائمًا من خلال نظامهن الغذائي المعتاد، نتيجة لذلك ، قد يفشل الجسم في إنتاج عدد مناسب من خلايا الدم الحمراء الطبيعية التي يمكنها نقل الأكسجين بكفاءة إلى أنسجة مختلفة في الجسم، إذا لم تستهلك الأم ما يكفي من حمض الفوليك ، فقد تصاب بفقر الدم.

نقص فيتامين ب 12

فيتامين ب 12 مطلوب أيضًا لإنتاج خلايا الدم الحمراء، إذا لم تستهلك الأم ما يكفي من فيتامين ب 12 ، فقد تصاب بفقر الدم، النساء اللواتي لا يستهلكن اللحوم أو الدواجن أو منتجات الألبان أو البيض أكثر عرضة للإصابة بنقص في فيتامين ب 12 ، مما قد يزيد من احتمالية حدوث عيوب خلقية معينة مثل تشوهات الأنبوب العصبي ويؤدي إلى الولادة المبكرة.

كيف يؤثر فقر الدم على صحة الأم والطفل؟

يمكن أن يكون لفقر الدم أثناء الحمل العديد من الآثار السلبية على صحة الأم والطفل ، بما في ذلك:

قد تشعر الأم بالإرهاق ، وتعاني من ضيق في التنفس ، وتزداد مخاطر الإصابة بالعدوى بسبب ضعف جهاز المناعة، وتزيد من خطر حدوث مضاعفات أثناء الولادة، مثل الولادة المبكرة، هذا يمكن أن يجعل من الصعب عليهم القيام بأنشطتهم اليومية.

يؤدي فقر الدم أثناء الحمل إلى آثار ضارة على نمو الطفل وتطوره ، بما في ذلك انخفاض الوزن عند الولادة، يمكن أن يؤدي فقر الدم إلى ضعف نمو الجنين والولادة المبكرة، مما يؤدي إلى انخفاض وزن الطفل عند الولادة ، مما يجعله أكثر عرضة للإصابة بمشاكل صحية في مرحلة الطفولة وفي وقت لاحق في الحياة. يمكن أن يؤثر فقر الدم أيضًا على النمو المعرفي والجسدي للطفل ، مما يؤدي إلى تأخر في النمو.

كيف يمكن منع وعلاج فقر الدم أثناء الحمل؟

يمكن الوقاية من فقر الدم أثناء الحمل وعلاجه من خلال:

اتباع نظام غذائي صحي: يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي غني بالحديد وحمض الفوليك وفيتامين ب 12 في الوقاية من فقر الدم. تعتبر الأطعمة مثل اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك والفاصوليا والعدس والخضراوات الورقية مصادر جيدة للحديد.

بالنسبة لحمض الفوليك ، يمكن تناول الخضار الورقية الخضراء والحمضيات والحبوب المدعمة في نظامهم الغذائي. بالإضافة إلى ذلك ، تشمل المصادر الجيدة لفيتامين ب 12 اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان.

المكملات : غالبًا ما يوصى باستخدام المكملات الغذائية لمواجهة النقص مثل الحديد وحمض الفوليك وفيتامين ب 12 للنساء المعرضات لخطر الإصابة بفقر الدم أو اللاتي تم تشخيصهن بفقر الدم.

نقل الدم : في الحالات الشديدة من فقر الدم ، قد يكون من الضروري نقل الدم لتعويض الدم المفقود واستعادة مستويات الهيموجلوبين.

الفحوصات المنتظمة : يمكن أن تساعد فحوصات ما قبل الولادة المنتظمة في اكتشاف وتشخيص فقر الدم لدى النساء الحوامل في وقت مبكر، هذا يسمح بالعلاج الفوري لمنع المضاعفات من التطور.

فقر الدم هو حالة شائعة أثناء الحمل يمكن أن يكون لها آثار سلبية على صحة كل من الأم والطفل. لذلك ، من المهم معالجة الانتشار المرتفع لفقر الدم لدى النساء الحوامل من خلال تحسين التغذية والوصول إلى خدمات الرعاية الصحية والفحوصات والعلاج المنتظمين. مع الوقاية والعلاج المناسبين ، يمكن التقليل من المخاطر لضمان سلامة كل من الأم والطفل.