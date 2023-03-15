بيروت - نادين محمد - فوائد البندق الصحية عديدة فهو وجبة خفيفة صحية يمكن إضافتها إلى معظم الوجبات أو الاستمتاع بها بمفردها، فهو يعمل على تعزيز صحة الهضم وفقدان الوزن عن طريق التخلص من السموم وخفض مستويات الكوليسترول في الدم. وغيرها الكثير من الفوائد الصحية تعرفي عليها هنا.

1. فوائد البندق الصحية وتعزيز الهضم

البندق مليء بالألياف، كما يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تعتبر من مضادات الأكسدة القوية، والتي تقضي على الجذور الحرة الضارة في الجسم، وتساعد على منع الأمراض مثل السرطان وأمراض القلب.

يعتبر البندق أيضًا مصدرًا رائعًا لفيتامين E الذي يساعد في مكافحة الشيخوخة وبعض الأمراض عن طريق تقليل الالتهابات.

للحصول على معظم مضادات الأكسدة من البندق، من الأفضل تناوله مع وجود قشرته.

الصورة من موقع AdobeStock

2. فوائد البندق لفقدان الوزن

يمكن أن يساعد الهضم الصحي أيضًا في إنقاص الوزن والتحكم في الشهية وفي عام 2018، أجريت دراسة خلصت إلى أن أولئك الذين تناولوا المزيد من المكسرات شهدوا انخفاضًا في زيادة الوزن كانوا أيضًا أقل عرضة للإصابة بالسمنة!

3. خفض مستويات الكوليسترول في الدم

أظهرت بعض الدراسات أن شهرًا واحدًا فقط من تناول مستويات صحية من البندق يقلل من مستويات الكوليسترول، ويحتوي البندق على نوع من المركبات الفينولية المعروفة باسم الدهون الأحادية غير المشبعة، والتي تساعد على خفض نسبة الكوليسترول.

ما رأيك أيضا بالتعرف على فوائد زيت البندق للبشرة

الصورة من موقع AdobeStock

5. تقليل الالتهاب

مع التركيز العالي للدهون الصحية، يعتبر البندق غذاءً مضادًا للالتهابات. أظهرت دراسة أن تناول البندق يوميًا على مدار 12 أسبوعًا يقلل من علامات الالتهاب لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن.

6. فوائد البندق لتعزيز المناعة

الصورة من موقع freepik

يحتوي البندق على نسبة مرتفعة من فيتامين E الذي يعمل على رفع المناعة، ويمكن أن يساعد فيتامين E الجسم على إنتاج المزيد من الخلايا التائية، مما يسمح له بشكل فعال ضد المرض.

أظهرت الأبحاث أن هذا يكون أكثر فاعلية لدى أولئك الذين يعانون بالفعل من نقص فيتامين E، وهو أمر نادر الحدوث.

تابعي المزيد من حمية البرتقال .. لإنقاص الوزن وتعزيز المناعة

7. فوائد البندق لتحسين الخصوبة

يمكن القول إن واحدة من أكثر فوائد البندق إثارة للاهتمام هي أنها قد تساعد في تحسين الخصوبة. في عام 2018، خلصت دراسة إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالمكسرات يمكن أن يحسن بشكل كبير من عدد الحيوانات المنوية.

أجريت الدراسة على مدى 14 أسبوعًا استنتجت فيها دعم استهلاك المكسرات العالي للمساعدة في تحسين عدد الحيوانات المنوية.

8. البندق مفيد للأمهات الحوامل

الصورة من موقع AdobeStock

يحتوي البندق على أكبر عدد من حمض الفوليك الموجود في المكسرات. يساعد حمض الفوليك على تقليل مخاطر عيوب الأنبوب العصبي في حالات الحمل، والبندق مفيد بشكل لا يصدق خلال الأشهر الثلاثة الأولى بسبب الأحماض الدهنية التي يحتوي عليها.

تظهر إحدى الدراسات على وجه الخصوص أن الأمهات اللائي تناولن كمية كافية من المكسرات خلال الأشهر الثلاثة الأولى كان لديهن أطفال يتمتعون بوظيفة معرفية أعلى.

9. فوائد البندق الصحية لصحة القلب

من بين الفوائد الصحية الرائعة التي يوفرها البندق صحة القلب. يحتوي البندق على 55٪ تقريبًا من RDI من المغنيسيوم.

يساعد المغنيسيوم في الحفاظ على الأوعية الدموية من الانقباض ويمكن أن يحسن تدفق الدم. يمكن أن يساعد تناول البندق أيضًا في تنظيم وخفض ضغط الدم، وفقًا لبعض الدراسات.

10. التحكم في مرض السكري

عند وضع خطة نظام غذائي لمرضى السكري، من المهم التركيز على اختيار الدهون الأحادية غير المشبعة بدلاً من الدهون المتحولة أو الدهون المشبعة.

يعتبر البندق مصدرًا رائعًا لهذه الدهون الجيدة، وتناول الأجزاء الموصى بها من البندق كبديل للأطعمة الدهنية "السيئة" الأكثر ضررًا هي طريقة رائعة لضمان حصولك على فوائد الدهون الجيدة دون القلق بشأن زيادة الوزن.

الصورة من موقع freepik

يجب على مرضى السكر الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم التفكير في إضافة البندق والمكسرات الأخرى إلى وجباتهم الغذائية اليومية.

ثبت أنه يحسن من عدم تحمل الجلوكوز ، فإن المستويات العالية من المنجنيز في البندق مفيدة أيضًا في مكافحة مرض السكري عند استخدامه كمكمل غذائي.

يعتبر البندق أيضًا مصدرًا كبيرًا للمغنيسيوم، والذي ثبت أنه يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري.

إذا أعجبكِ هذا المقال يمكنكِ الإطلاع على فوائد تناول المكسرات والفواكه المجففة للحامل والجنين

المصدر : موقع premiumgrowers