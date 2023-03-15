بيروت - نادين محمد - تشعرين بالجوع وترغبين بتناول الطعام باستمرار، ولكن هذا يؤثر على قوام جسمك وخاصة عندما تقفين على الميزان ويصبح وزنك زائداً، وربما لا تمتلكين القدرة على اتباع حمية غذائية وتتساءلين عن افضل الطرق لسد الشهية بأبسط طريقة، اليوم ومن خلال هذا المقال تعالي معنا نتعرف على أفضل طريقة لسد الشهية المفتوحة .

طرق بسيطة لسد الشهية المفتوحة :

• تناول الأطعمة الغنية بالألياف الطبيعية

الصورة من موقع pixabay

احرصي عزيزتي على تناول الأطعمة الغنية بالألياف الطبيعية ولكن بالقدر المعتدل في لا تشعرك بالجوع، ومن أمثلة الأطعمة الغنية بالألياف الطبيعية الخضروات مثل الفاصوليا الخضراء والقمح والأفوكادو وغيرها .

• تناول الطعام ببطء

عندما تتناولين الطعام ببطء فهذا من شأنه تعزيز شعور الشبع، فجسمك يحتاج إلى مزيد من الوقت لكي يرسل إشارة إلى المخ لكي يخبره بالشبع .

• تناول الأطعمة الصحية

دائماً ما ننصحك عزيزتي القارئة بضرورة تناول الأطعمة الصحية فعادة خلال اليوم قد ترغبين في تناول الطعام لشعورك بالجوع لذلك احرصي على تناول الخضراوات والفاكهة فهي قليلة السعرات الحرارية بالإضافة إلى أنها أطعمة مفيدة للجسم وصحية وتشعرك بالشبع أيضاً .

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الصورة من موقع pixabay

• تناول طبق السلطة

فطبق السلطة يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن والألياف الطبيعية المفيدة للجسم والتي تشعرك بالشبع، لذلك اجعلي طبق السلطة دائماً على سفرتك، وأساسي ضمن وجباتك ويمكنكِ تناوله قبل تناول الوجبة الأساسية وسوف يمنحك شعور بالشبع مما يجعلك تتناولين كمية أقل من الطعام .

• تناول المشروبات الساخنة

هناك بعض أنواع من المشروبات الساخنة والتي تعمل على سد الشهية وانقاص الوزن مثل الزنجبيل والكمون والقرفة .

الصورة من موقع pixabay

• تقسيم الوجبات اليومية

من المعتاد لديكِ عزيزتي القارئة هو تناول ثلاثة وجبات خلال اليوم ولكن ربما تكون الوجبة الواحدة كبيرة الحجم، لذلك ننصحكِ بتقسيم الوجبات على مدار اليوم ولكن مع تقليل حجمها، فبدلاً من تناول ٣ وجبات كبيرة الحجم يمكن تناول ٥ وجبات بكميات بسيطة وصغيرة .

• تناول الماء بكثرة

قد يتطور لدى البعض الشعور بالجوع لمجرد أنه بحاجة إلى شرب الماء، لذلك ينبغي عليكِ تناول الماء بكثرة لتعويض الشعور بالجوع، كما أن تناول الماء يسهم في سد الشهية .

• ممارسة التمارين الرياضية

الصورة من موقع pixabay

إن ممارسة التمارين الرياضية وخاصة التمارين الشديدة قبل تناول الطعام من الطرق التي تسهم في سد الشهية .

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