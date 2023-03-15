أطعمة تحميك من الأمراض 

بيروت - نادين محمد - خلال العامين الماضيين واجهنا وباء فتاك وبعده انتشرت الفيروسات وبات جهاز المناعة مهدد إلى حد مثير للقلق، لذلك انصبت الدراسات تجاه طرق تعزيز جهاز المناعة.

"أنت ما تأكل" لذلك إذا كنت تبحث عن طريقة لتعزيز صحتك إذا اختار النظام الغذائي المناسب أولًا. فيما يلي مجموعة من الأطعمة التي يصفها خبراء التغذية بأنها خارقة فيما يخص صحة جهاز المناعة.

1. البطيخ

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البطيخ يحتوي على نسبة عالية من اللايكوبين وفيتامين ج والكاروتينات، مع محتوى مائي بنسبة 90 في المائة و 6 في المائة من السكريات، لذلك هو خيار مثالي لترطيب الجسم ومده بالطاقة.

2. البرقوق الأسود

البرقوق الأسود معروف بمذاقه الطيب، يحتوي على حوالي 80 في المائة من الماء، و 16 في المائة من الكربوهيدرات، وكمية معتدلة من فيتامين ج وكذلك كمية كبيرة من مادة البوليفينول ومضادات الأكسدة التي تساعد على خفض ضغط الدم ، كما أنها مضادة لارتفاع السكر في الدم.

3. المانجو

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المانجو تحتوي على بيتا كاروتين ومضادات الأكسدة والبوتاسيوم والمغنيسيوم ، والتي لا تقلل الالتهاب فحسب، بل تحافظ أيضًا على ضغط الدم ، كما أن محتواها العالي من الألياف يخفف الإمساك. المانجو يحتوي أيضًا على نسبة عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم والمانجيفيرين ، مما يساعد على منع ضربة الشمس.

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4. القرع

يحتوي القرع على نسبة عالية من الماء، كما يحتوي أيضًا على فيتامين ج ، ومركب ب ، وفيتامين ك ، وفيتامين أ ، وفيتامين هـ ، بالإضافة إلى الحديد ، وحمض الفوليك، والبوتاسيوم ، والمنغنيز ، والألياف القابلة للذوبان. كل هذه العناصر الغذائية تساعد على تعزيز المناعة وتساعد على الهضم.

5. ماء جوز الهند

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ماء جوز الهند منخفض للغاية في السعرات الحرارية والكربوهيدرات، يحتوي على البوتاسيوم والصوديوم والمغنيسيوم اللازمة لجسمكِ.

6. بذور الريحان

تحتوي على نسبة عالية من الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم وحمض ألفا لينولينيك والألياف القابلة للذوبان، مما يساعد على الترطيب.

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المصدر: موقع everyday health