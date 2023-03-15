شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن فقدان السمع.. التشخيص والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فقدان السمع، الذى يحدث تدريجيًّا مع التقدم فى العمر (الصمم الشيخوخى) هو حالة شائعة، حيث يصاب ما يقرب من نصف الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا فى الولايات المتحدة بدرجات متفاوتة من فقدان السمع، وفقا لما نشره موقع realsimple.

وهناك ثلاثة أنواع لفقدان السمع، وهى..

فقدان السمع التوصيلى (ويتضمن الأذن الخارجية أو الوسطى)

فقدان السمع العصبى الحسى (ويتضمن الأذن الداخلية)

فقدان السمع المختلط (ويجمع بين النوعين)

وتساهم الشيخوخة والتعرض الدائم للأصوات الصاخبة فى الإصابة بفقدان السمع، وهناك عوامل أخرى مثل شمع الأذن الزائد، يمكنه مؤقتًا تقليل كفاءة سماع أذنيك للأصوات.

معظم أنواع فقدان السمع لا يمكن الشفاء منها. ومع ذلك، تستطيع أنت وطبيبك أو اختصاصى السمع اتخاذ بعض الخطوات لتحسين كفاءة السمع لديك.



الأذن الداخلية الأذن الداخلية تحتوى الأذن الداخلية على مجموعة حجرات مترابطة مملوءة بالسائل. تؤدي الغرفة حلزونية الشكل، والتى تسمى القوقعة، دورًا فى عملية السمع، حيث تنتقل الاهتزازات الصوتية من عظيمات الأذن الوسطى إلى سوائل القوقعة، ثم تعمل أجهزة استشعار صغيرة (الشعيرات السمعية) تبطِّن القوقعة على تحويل الاهتزازات إلى نبضات كهربائية تنتقل عبر العصب السمعي إلى الدماغ. وهذا هو الموضع الذي يحدث فيه الضرر الأولي أو فقدان السمع بسبب التقدم في العمر أو التعرض للضوضاء أو تناول الأدوية.

وتشمل حجرات الأذن الداخلية الأخرى المملوءة بالسائل ثلاثة أنابيب تسمى القنوات نصف الدائرية (تجويف الأذن الدهليزي). تكتشف الشعيرات السمعية الموجودة في القنوات نصف الدائرية حركة السائل عند تحركك في أي اتجاه. ثم تحول الحركة إلى إشارات كهربائية تنتقل عبر العصب الدهليزي إلى الدماغ. وتُمكنك هذه المعلومات الحسية من الحفاظ على الشعور بالتوازن.

التشخيص قد تتضمَّن اختبارات تشخيص فقدان السمع على ما يلي:

- الفحص البدني

سيفحص الطبيب أذنَك لاستكشاف الأسباب المحتمَلة لفقدان السمع، مثل شمع الأذن أو الالتهابات الناتجة عن العدوى. سيبحث طبيبك أيضًا عن أي أسباب هيكلية لمشاكل السمع.



- اختبارات مسح عامة - اختبارات مسح عامة

قد يلجأُ طبيبك لاختبار الهمس، ويطلب منك تغطية أذن واحدة لمرة واحدة لمعرفة مدى سماعِك للكلمات المنطوقة بمستويات صوتية مختلفة، وطريقة الاستجابة للأصوات الأخرى. يمكن أن تكون دقَّتُها محدودة.



- اختبارات السمع القائمة على التطبيق - اختبارات السمع القائمة على التطبيق

تتوفر تطبيقات الأجهزة المحمولة التي يمكنك استخدامها بنفسك على جهازك اللوحي للكشف عن ضعف السمع المعتدل.



- اختبارات الشوكة الرنانة - اختبارات الشوكة الرنانة

الشوك الرنَّانة عبارة عن أدوات معدنية ذات شقين تنتج أصواتًا عند ضربها. يمكن أن تساعد الاختبارات البسيطة باستخدام الشوكات الرنانة طبيبَك على اكتشاف فَقْدِ السمع. قد يكشف هذا التقييم أيضًا عن مكان الضرَر الواقع في أذنيك.



- اختبارات السمع - اختبارات السمع

خلال هذه الاختبارات الأكثر شمولًا التي يُجريها اختصاصيُّ السمع، يمكنك ارتداء سماعات الأذن وسماع الأصوات والكلمات الموجَّهة إلى كل أذن. تتكرر كل نغمة على مستويات منخفضة للوصول إلى أهدأ صوت يمكن أن تسمعه.