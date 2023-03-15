بيروت - نادين محمد - تعد حرقة المعدة شعوراً حارقاً مؤلماً في صدرك وحلقك يحدث عندما يعود حمض المعدة أو محتويات أخرى من معدتك إلى المريء، فإذا كنت تبحثين عن علاج حرقة المعدة في المنزل، والتي تعد حالة مزعجة وغير مريحة ومؤلمة في كثير من الأحيان، إليك كيفية علاج حرقة المعدة في المنزل.

يحدث ارتجاع المريء عندما لا تنغلق عضلة في نهاية المريء بشكل صحيح، مما يسمح لمحتويات المعدة بالتسرب مرة أخرى (أو الارتجاع) إلى المريء وتهيجه.

أبرز العلاجات المنزلية لتقليل حرقة المعدة:

1. تقليل الأطعمة المسببة للحرقة

يمكن علاج حرقة المعدة في المنزل بتقليل الأطعمة المحفزة في نظامك الغذائي مثل الأطعمة الحمضية والأطعمة الغنية بالتوابل والأطعمة الدهنية، وتقليل هذه الأنواع من الأطعمة بالإضافة إلى البصل والثوم والشوكولاتة والكافيين، فقد يعمل الكافيين على إرخاء العضلة العاصرة للمريء السفلية.

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2. أضيفي الصبار إلى روتينك

تناول مستخلص الصبار ثلاث مرات في اليوم قد يكون بمثابة مضاد للالتهابات ومثبط للحموضة. بالإضافة إلى ذلك، وجدت نتائج دراسة صغيرة أن الصبار فعال في تقليل وتيرة حرقة المعدة. يمكنك إيجاد عصير الصبار في معظم محلات البقالة. جربي استخدام ملعقة كبيرة من الصبار الممزوج بالماء أو العصير.

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3. تجنب الملابس الضيقة

توصي عيادة كليفلاند بتجنب الملابس الضيقة والأحزمة الضيقة إذا كنت تعانين من انتفاخ البطن وحموضة متكررة. لأن أي شيء يضغط على منطقة البطن يمكن أن يدفع الحمض إلى المريء، مما يسبب إحساسًا مؤلمًا بالحرقان.

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4. التحقق من طريقة النوم الخاصة بك

ينصح باستخدام وسادة إسفنجية عند النوم لأنها تساعد في الحفاظ على طريقة نوم مرتفعة. يمكنك أيضًا محاولة النوم على جانبك الأيسر.

وفقًا لعيادة كليفلاند، من المرجح أن تحافظ هذا الطريقة على محتويات المعدة مما يقلل من فرص الإصابة بأعراض حرقة المعدة.

يعد رفع رأس سريرك خدعة أخرى لإبعاد الحموضة المعوية.

5. تجنب الاستلقاء بعد الأكل

من المهم تجنب الاستلقاء في غضون ساعتين إلى ثلاث ساعات بعد تناول الطعام.

6. تناول وجبات أصغر بشكل أبطأ

ضعي في اعتبارك مقدار وسرعة تناولك للطعام. الكثير من الطعام في معدتك يمكن أن يضغط على الصمام الذي يمنع حمض المعدة من الصعود إلى المريء، مما يزيد من احتمالية حرقة المعدة" أيضًا، يمكن أن يؤدي تناول الطعام بسرعة كبيرة إلى حدوث حرقة في المعدة، لذلك يجب المضغ ببطء أو تناول قضمات أصغر.

7. رشفة من الماء وصودا الخبز

استخدام كمية صغيرة من صودا الخبز الممزوجة بالماء يمكن أن يخفض مستويات حموضة معدتك على غرار مضادات الحموضة التي لا تستلزم وصفة طبية .

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استخدام كمية صغيرة من صودا الخبز الممزوجة بالماء يمكن أن يخفض مستويات حموضة معدتك على غرار مضادات الحموضة التي لا تستلزم وصفة طبية .

8. جربي تناول موزة ناضجة

المحتوى العالي من البوتاسيوم يجعل الموز غذاءً قلويًا يمكن أن يساعد في مقاومة حمض المعدة في المريء.

9. علاج حرقة المعدة في المنزل بمضغ العلكة



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يمكنك أيضًا محاولة وضع قطعة من العلكة الخالية من السكر عندما تشعرين بالحموضة المعوية، فقد "يزيد مضغ العلكة من إنتاج اللعاب، مما يساعدك على ابتلاع المزيد، فيتم تخفيف وإزالة ارتداد الحمض أو تقليل فرص خروج الحمض إلى حلقك". يحتوي اللعاب أيضًا على البيكربونات، والتي يمكن أن تحمي حمض المعدة.

10. شرب الماء القلوي

المياه القلوية تخزن محتويات الحمض في المعدة وتساعد في تقليل حرقة المعدة.

11. الحفاظ على وزن صحي

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إذا كان وزنك زائدًا، خاصةً حول منطقة البطن، فقد تواجهين زيادة في الضغط على معدتك وزيادة نوبات الحرقة.

12. جربي العلاجات العشبية

قد تساعد العلاجات العشبية في تخفيف الآثار الجانبية للحموضة المعوية لدى بعض الأشخاص. بعض الأنواع المحددة التي يجب تجربتها تشمل عرق السوس والبابونج وشاي الزنجبيل، وفقًا لهارفارد هيلث .

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المصدر : موقع هارفارد هيلث