شكرا لقرائتكم خبر عن مشروبات صحية تحافظ على رطوبة البشرة في الشتاء.. منها الليمون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعرض البشرة إلى الجفاف خاصة في موسم الشتاء، حيث الطقس البارد، لكننا غالبًا ما نتجاهل الحاجة إلى الترطيب المناسب. نفشل في شرب كمية كافية من الماء بسبب انخفاض درجات الحرارة، ونتيجة لذلك نصاب بالجفاف. قد يؤدي الجفاف إلى انخفاض في التمثيل الغذائي ، والخمول، والصداع، والتعب.

أكدت الدراسات على ضرورة شرب الماء طوال اليوم. ومع ذلك ، إذا كنت تشعر بصعوبة في تناول كوب كبير من الماء عندما تشعر بالبرودة في العظام ، يمكنك تجربة هذه المشروبات الصحية للبقاء رطبًا. وذلك وفقا لما نشره موقع

Healthshots.

مشروبات صحية تحافظ على رطوبة البشرة:

1. شاي الاعشاب

شاي الأعشاب مفيد للترطيب ويتم احتسابه من بين المشروبات الصحية. شاي الأعشاب ، على الرغم من اسمه ، ليس شايًا تقنيًا ، لأنه عادةً ما يفتقر إلى أوراق أو براعم أوراق نبات الشاي. Tisanes ، وهي عبارة عن خليط أو دفعات من الفواكه المجففة أو الزهور أو التوابل أو الأعشاب في الماء ، هي أساس شاي الأعشاب.

لقد ثبت أن tisanes لها فوائد علاجية. يحتوي الشاي على 98 في المائة من الماء و 2 في المائة من الكافيين ، مما يجعله طريقة رائعة لإعادة الترطيب مع الحفاظ على الراحة والدفء. شاي الكركديه والورد والبابونج بدائل ممتازة خالية من الكافيين.

2. الحساء

يمكن أن تساعد الشوربات الساخنة في البرد على الاسترخاء. إنها سهلة التحضير عن طريق طهي الخضار في الماء. يمكنك تحضير حساء الخضار المختلط باستخدام البطاطس والجزر واللفت والبازلاء والطماطم والخضراوات الأخرى. للبقاء رطباً، يمكنك أيضًا صنع حساء السبانخ يعد تضمين الفطر في الحساء خيارًا ممتازًا أيضًا ، لأنه قد يساعد في الهضم ويقترن جيدًا بأنواع الحساء السميكة.

3. العصائر الخضراء

تعتبر العصائر الخضراء خيارًا جيدًا لتناولها بعد الغداء ويمكن صنعها بعدة طرق. يعتبر العصير الأخضر طريقة رائعة للحصول على جرعتك اليومية من الخضار لأنه غني بالفيتامينات (K و C) ، وقد يقلل الكوليسترول ويحسن الهضم. لكن ضع في اعتبارك أن العصر يزيل الألياف من الخضار ، لذلك لا ينبغي استخدامه كبديل لتناول ما يكفي من الألياف الغذائي

سوف تساعدك العصائر الخضراء على تلبية متطلباتك اليومية من السوائل. من الجيد أن يكون لديك خيار عصير أخضر يتكون من الخضار الموسمية. لاحظ أنه خلال فصل الشتاء لست مطالبًا بتبريد العصير الأخضر. القيام بذلك سيجعله شديد البرودة.

4. حليب الكركم

حليب الكركم هو مشروب ممتاز قبل النوم. قد يساعدك هذا اللاتيه الأصفر على النوم بشكل أفضل والشعور بتحسن حتى في أبرد الأجواء عن طريق الحفاظ على دفء جسمك. كما أنه يحتوي على خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات ، والتي قد تساعدك على الشعور بتحسن بشكل عام. قد يعمل حليب الكركم على العجائب لأولئك المعرضين للأمراض الفيروسية. يعتبر حليب الكركم من أكثر العلاجات الطبيعية فعالية لرفع المناعة العامة .حليب الكركم هو أحد الطرق للحفاظ على رطوبة الجسم.

5. ماء الليمون

يمكن لبعض الليمون البسيط المعصور في الماء الدافئ مع قليل من الملح الصخري أن يرفع مذاقه بشكل طفيف ويوفر بعض فيتامين سي جنبًا إلى جنب مع الترطيب الذي تشتد الحاجة إليه. قد يساعد ماء الليمون ( فوائد ماء الليمون ) أيضًا على تحسين الهضم وتقليل الانتفاخ. إنه مصدر جيد للبوتاسيوم ، وهو معدن يساعد في تنظيم مستويات الصوديوم وقد يساعد في تقليل أي انتفاخ ناتج عن الملح.