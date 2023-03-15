شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لنظام غذائي يحافظ على صحة الكبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت إحدى الدراسات الحديثة أن الكبد السليم يحتوي على كمية صغيرة من الدهون - عادة أقل من خمسة بالمائة، وحتى الزيادة المعتدلة في الدهون يمكن أن تؤدي إلى مرض الكبد الدهني، كما وجد الباحثون أيضا أن الوجبات السريعة تزيد من نسبة دهون الكبد .وذلك وفقا لما نشره موقع food.ndtv.

أوضحت نتائج الدراسة أن الأشخاص المصابين بالسمنة أو مرض السكري، والذين يستهلكون 20 في المائة أو أكثر من سعراتهم الحرارية اليومية من الوجبات السريعة ، لديهم مستويات مرتفعة للغاية من الدهون في الكبد.

وفي ذات السياق أشارت الدكتورة أنجالي موكرجي أخصائية التغذية، أن الكبد يقوم بمهام متعددة باستمرار، وتشمل وظائفه العديدة تصفية مجرى الدم من السموم ، وتحقيق التوازن بين المغذيات الكبيرة والصغرى وتنظيم الهرمونات. ومن ثم ، فإن العناية الخاصة بالكبد أمر في غاية الأهمية.

نصائح لتعزيز صحة الكبد

1. ابدأ يومك بكوب من عصير الليمون في ماء دافئ.

2. اشرب ما لا يقل عن 6-8 أكواب من الماء. بالإضافة إلى 2-3 أكواب من الماء الساخن (مثل الشاي). لن يؤدي تناول الماء هذا إلى تطهير الكبد والكلى فحسب ، بل سيساعد أيضًا في إنقاص الوزن.

3. يمكن لعصائر الخضراوات الطازجة أن تفيد الكبد. اشرب كوبًا من عصير الجزر والشمندر والسبانخ أو يمكنك أيضًا تناول كوب من عصير عشبة القمح ، وكلاهما منظف قوي للكبد.

4. يجب أن يشتمل ما لا يقل عن 40٪ من نظامك الغذائي على الفواكه والخضراوات النيئة . وذلك لأن الأطعمة النيئة غنية بالأنزيمات التي تساعد على الهضم وتعزز قدرة الكبد على التخلص من السموم.

5 .تناول البقول المنبتة مثل المونج ، الماتكي ، الشانا السوداء ، الشانا الخضراء والقمح المنبت لأنها تزيد من خصائص تطهير الكبد.

6. تجنب الدهون المشبعة الموجودة في الحليب كامل الدسم ولحم الضأن ولحم الخنزير ولحم البقر وجلد الدجاج والأطعمة المصنعة والمقلية.