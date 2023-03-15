شكرا لقرائتكم خبر عن لو أم جديدة أو على وشك الولادة.. نصائح هتساعدك فى الرضاعة الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسب ما ذكره موقعhoustonmethodist تقول كريستين هوارد مستشارة الرضاعة في هيوستن ميثوديست: "إن لبن الأم هو أفضل مصدر لتغذية طفلك ، ولكنه أيضًا أكثر من مجرد طعام، حيث تحتوي على أجسام مضادة يمكن أن تحمي طفلك من الأمراض ، ويمكن أن تقلل الرضاعة الطبيعية أيضًا من خطر إصابة طفلك بحالات صحية معينة ، مثل الربو والسمنة ومرض السكري من النوع الأول."

لهذا السبب توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بإرضاع حديثي الولادة حصريًا خلال الأشهر الستة الأولى للأمهات القادرات على ذلك، وفيما يلي خمس نصائح من حول كيفية إرضاع مولودك الجديد.

1:حصة في الرضاعة الطبيعية

من الناحية المثالية يجب على الآباء البدء في التفكير في الرضاعة الطبيعية أثناء الحمل أوصي بأخذ فصل حول الرضاعة الطبيعية مبكرًا سواء شخصيًا أو افتراضيًا.

على الرغم من اختلاف كل طفل عن الآخر ، إلا أن الفصل الدراسي يساعد في تثقيفك بشأن ما يمكن توقعه عندما يتعلق الأمر بإرضاع طفلك.

يمكن أن تكون الرضاعة الطبيعية صعبة في البداية في حين أن بعض المشكلات قد تظهر فقط بعد ولادة طفلك ، فإن التعلم قدر المستطاع عن الرضاعة الطبيعية يمنحك فرصة أفضل لتحقيق النجاح خلال تلك الأيام والأسابيع الأولى".

2: أخبري طبيبك برغبتك في الإرضاع

إذا كان هدفك هو الرضاعة الطبيعية فقط ، فتأكدى من إخبار طبيبك وفريق الرعايةهذا مهم لأنه إذا تأخر طفلك عن الرضاعة ، فقد يوصي فريق الرعاية الذي لا يدرك مدى التزامك بالرضاعة الطبيعية بتركيبة حليب صناعي.

عادة ما تسير هذه التغذية الأولى بشكل جيد للغاية ، مع الإمساك بالطفل على الفور ولكن يمكن أن تصبح الوجبات اللاحقة أكثر تعقيدًا نظرًا لطبيعة التواجد في مستشفى، حيث يحدث الكثير مثل الأسرة والأطباء والممرضات والموظفين الذين يأتون ويذهبون.

بينما يجب أن تظل صحة طفلك هي الأولوية ، يقدم هوارد نصائح للأمهات الجدد اللاتي يرغبن في تجنب الحليب الاصطناعي إن أمكن، فإذا كان طفلك مستقرًا ولكن هناك مخاوف بشأن نقص التغذية ، فيمكنك دائمًا طلب المزيد من الوقت لتجربة الرضاعة الطبيعية وفي غضون ذلك ، يمكنك أيضًا أن تطلب من الموظفين الاتصال باستشاري الرضاعة أو فحص نسبة السكر في دم الطفل أو تزويدك بمضخة الثدي.

3: لديك فكرة عما يمكن توقعه خلال الأسبوع الأول من الرضاعة الطبيعية توصي هوارد بأخذ دروس في الرضاعة الطبيعية قبل الولادة، بدءًا من كيفية تغير شهية طفلك إلى عدد الحفاضات المبللة والرضاعات المتوقعة كل يوم ، فإن معرفة ما يعتبر "طبيعيًا" في الأيام الخمسة الأولى لطفلك يمكن أن يكون أمرًا لا يقدر بثمن - على الرغم من أنه لا بأس إذا انحرف طفلك قليلاً عن المعتاد.

4: اعرفى متى تتصلين بطبيبك أو استشاري الرضاعة

يختلف كل طفل عن الآخر ، ولكن من المهم معرفة متى قد تحتاجين إلى مساعدة في الرضاعة الطبيعية قد تكون العلامات قد حان الوقت للتواصل مع طبيبك أو استشاري الرضاعة بعد الأسبوع الأول من الرضاعة الطبيعية وتشمل:

-يبدو أن طفلك جائع طوال الوقت

-أنت قلقة بشأن مخزون الحليب الخاص بك

-يبلل طفلك أقل من ست حفاضات في اليوم

-يعاني طفلك من أقل من ثلاثة براز أصفر في اليوم

-تعانين من ألم في حلماتك أثناء الرضاعة

-حلماتك متشققة ونزيف

5: لديك خطة العودة إلى العمل

أهم جزء في الاستمرار في الرضاعة الطبيعية عند العودة إلى العمل هو التعرف على خصوصيات وعموميات جمع الحليب وتخزينه مضخة الثدي ، بالطبع ، ستكون ضرورية.

يمكن أن يساعد استشاري الرضاعة في الإجابة على أي أسئلة قد تكون لديك حول مضخات الثدي ، بما في ذلك كيفية إعداد واستخدام مضخة الثدي .