دراسة جديدة تكشف أن التدخين الالكتروني قد يكون فى بعض الأحيان أخطر من السجائر العادية

القاهرة - لايف ستايل
كشفت درسة جديدة أن استخدام السجائر الالكترونية قد تكون فى بعض الأحيان أخطر من السجائر العادية،وأظهرت نتائج الدراسة دليلا على أن تبخير السوائل الإلكترونية بالسجائر الإلكترونية يخلق استجابة التهابية فريدة في الرئتين تختلف عن تدخين السجائر العادية.فبتالي يعاني مستخدمو السجائر الإلكترونية من التهاب رئوي أكبر مما لدى مدخني السجائر العادي .
كما أوضحت الدراسة زيادة استخدام السجائر الإلكترونية بشكل كبير في السنوات الماضية، خاصة بين المراهقين والشباب، حيث كان يفترض أنها أكثر أمانا من السجائر التقليدية.
ومن جانبهم قال الباحثون من جامعة بنسلفانيا، إن السجائر الإلكترونية يمكن أن تسبب التهابا رئويا وتزيد من خطر الإصابة بأمراض الرئة ، بالاضافة إلى أن السجائر الإلكترونية تسبب تلفا في القلب والرئة أكثر من السجائر التقليدية.
ووجد الباحثون زيادة كبيرة في التهاب الرئة في مجموعة تدخين السجائر الإلكترونية عند مقارنتهم بالآخرين.وأن السجائر الإلكترونية أقل ضررا من السجائر التقليدية، على الرغم من ارتباط الإصدارات القابلة للاحتراق بالعديد من أنواع السرطان وأمراض الرئة.
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