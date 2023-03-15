شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من آلام المفاصل بعد انقطاع الطمث.. 6 مكملات مهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألم المفاصل المرتبط بسن اليأس هو أحد الأعراض التي أبلغ عنها نصف النساء على الأقل، ويزداد مع تقدم العمر، ومرتبط ببدء انقطاع الطمث بسبب انخفاض مستويات هرمون الاستروجين، وإليك المكملات التي تساعد في تقليل ألم المفاصل، وفقا لما نشره موقع " healthnews".

لماذا تتألم مفاصلك أثناء انقطاع الطمث؟

الهرمونات تلعب دورًا مهمًا في عمل أجسامنا، عندما تمر بمرحلة انقطاع الطمث، تبدأ في رؤية تحول كبير في كل تلك الهرمونات، هرمون الاستروجين هو أحد الهرمونات الرئيسية في سن اليأس والتي تبدأ في الانخفاض.

من المعروف أن هرمون الاستروجين يحمي المفاصل ويساعد أيضًا في تقليل الالتهاب،سيلاحظ بعض الأطباء أيضًا أن آلام العظام التي تحدث أثناء انقطاع الطمث قد تكون مرتبطة بالشيخوخة، ومع ذلك ، من المهم معرفة أن هرمون الاستروجين يلعب دورًا في تطور هشاشة العظام، يمكن أن يؤثر الإستروجين على الخلايا التي تزيد العظام وتكسرها ، لذا فإن كمية أقل من هذا الهرمون المنتشر يمكن أن تؤثر على معدل تطور هشاشة العظام.

أعراض آلام المفاصل الهرمونية

تورم

تصلب المفاصل في الصباح الباكر

تصلب المفاصل بعد فترات طويلة من الراحة

انخفاض في نطاق الحركة التي تتلاشى مع النشاط

ما هي المكملات التي تساعد في علاج آلام المفاصل بعد انقطاع الطمث؟زيت سمك:

يمكن لأحماض أوميجا 3 الدهنية الأساسية في زيت السمك أن تساعد في تقليل الالتهاب ولها العديد من الفوائد للقلب.

زيت زهرة الربيع:

يحتوي زيت زهرة الربيع على نسبة عالية من أحماض أوميجا 6 الدهنية ، مما يساعد على تقليل الالتهاب ويمكن أن يساعد في تقليل التيبس الصباحي.

مستخلص الجينسنج:

الجينسنج نبات طبي معروف ، وله العديد من القدرات العلاجية. أظهرت دراسة حديثة نسبيًا أن مستخلصات الجينسنج قللت من آلام مفصل الركبة وأعراض التيبس.

الكركمين:

من المعروف أن هذا المركب الموجود بشكل طبيعي في نبات الكركم يوفر فوائد في حالات الالتهاب والألم، وقد أظهر أيضًا فوائد في الالتهاب الناجم عن التمارين الرياضية ويساعد في تخفيف آلام العضلات.

الأفوكادو وفول الصويا (ASU):

تمنع مستخلصات نباتية طبيعية من زيت الأفوكادو وفول الصويا انهيار الغضروف وتعزز إصلاح الغضاريف، تقلل ASU من الألم والتصلب وتحسن أداء المفاصل ، مما يقلل من الحاجة إلى المسكنات الموصوفة.