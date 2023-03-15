شكرا لقرائتكم خبر عن طبيبة: اختلال توازن الهرمونات قد يسبب الأورام الليفية في الرحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت إحدى الدراسات الحديثة ان اورام الرحم التي تصاب بها النساء، معظمها أورام حميدة، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "إزفيستيا".أشارت الدكتورة الروسية إيلونا دوفجال، أخصائية الأمراض النسائية والسرطان إلى أن أورام الرحم هي أكثر أنواع الأورام الحميدة انتشارا في الجهاز التناسلي الأنثوي. وتصل نسبة الإصابة به إلى 70 بالمئة في سن الإنجاب. ويكتشف هذا النوع من الأورام عادة في سن 32-34 عاما. ولكن يكتشفه الأطباء في الوقت الحاضر لدى نساء عمرهن دون 30 عاما.

وأكدت الطبيبة الروسية أن سبب الأورام الليفية في الرحم هو اختلال توازن هرمونات الستيرويد: الإستروجين والبروجسترون. بالإضافة إلى ذلك، تأكد أن 5-10 بالمئة من الحالات المكتشفة وراثية".

وتشير الأخصائية إلى أنه لا تظهر أعراض واضحة لهذا الورم، لذلك يكون تشخيصه عن طريق الصدفة. ويشخص عادة عندما تراجع النساء الأطباء المختصين بشأن التخطيط للحمل أو الوقاية.

كما اوضحت الطبية الاعراض التي تشير إلى الأورام الليفية في الرحم هي اختلال نزيف الرحم، وفقر الدم ، وألم في أسفل البطن ، واختلال وظيفة الأعضاء المجاورة مثل المثانة أو التغوط".

تابعت: "أولا- يمكن ان يؤدي اختلال نزيف الرحم إلى فقر الدم الحاد. كما أن الورم يمكن ان يتطور إلى ساركوما (ورم خبيث) تسبب مشكلات حياتية عديدة".

كما اوضحت الطبية الروسية إذا كان الورم من دون أعراض ولا تعاني المرأة من مشكلات مثل فقر الدم أو النزيف، فيجب استشارة الطبيب الأخصائي مرة واحدة كل ستة أشهر كما المرأة السليمة. وتخضع المرأة خلال هذه المراجعة إلى فحص بالموجات فوق الصوتية وتحليل الدم والهرمونات ومسحة الأورام .

ويمكن في بعض الحالات أن يصف الطبيب أدوية معينة لعلاج الورم. ولكن عندما يكون كبيرا يتطلب استئصاله جراحيا. وتجرى هذه العملية في معظم الحالات باستخدام المنظار ، ما يسمح بإزالة الورم والعقد من أماكن مختلفة في الرحم في نفس الوقت ثم استعادة عضلات الرحم بخياطة طبقة تلو الأخرى.