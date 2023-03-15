شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تعزز مستوى الهيموجلوبين بالجسم.. منها الرمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الهيموجلوبين هو بروتين غني بالحديد موجود في خلايا الدم الحمراء، وهو مسئول عن حمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، عندما ينخفض مستوى الهيموجلوبين، قد يسبب التعب والضعف وضيق التنفس والصداع، وآخرون ، وإذا انخفضت المستويات بشكل كبير ، فقد يتم تشخيص الحالة على أنها فقر الدم.

فقر الدم هو أحد أكبر أسباب القلق، وفقًا للعديد من الدراسات الاستقصائية الحديثة ، على عكس الرجال من نفس العمر، فإن نسبة الهيموجلوبين بين الفتيات أقل بكثير وفقا لموقع " onlymyhealth".

كيف يعمل الهيموجلوبين في أجسامنا؟

تتمثل الوظيفة الرئيسية لخلايا الدم الحمراء في نقل الأكسجين من الرئتين إلى خلايا الجسم. تحتوي كرات الدم الحمراء على بروتين يعرف باسم الهيموجلوبين المسئول عن حمل الأكسجين لضمان أداء الخلايا الحية بشكل جيد. يقال إن 97 % من الأكسجين الذي يحمله الدم من الرئتين يتم نقله من خلال الهيموجلوبين ، بينما تذوب البلازما 3%.

ما مقدار الهيموجلوبين الذي يحتاجه الإنسان البالغ؟

من أجل الحفاظ على الهيموجلوبين تحت السيطرة ولضمان عمل خلايا الجسم بشكل جيد ، نقترح بعض الأطعمة التي قد تساعد في زيادة الهيموجلوبين.

يساعد تناول الأطعمة الغنية بالحديد وحمض الفوليك وفيتامين B-12 في الحفاظ على مستويات الهيموجلوبين. بعض مصادر الغذاء التي يجب تضمينها في النظام الغذائي هي اللحوم الحيوانية والأسماك والدواجن والدجاج والبيض والفاصوليا والعدس والخضراوات الورقية الخضراء. تزيد الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ج من امتصاص الحديد في الجسم، وتوجد بشكل شائع في الفواكه والخضراوات الطازجة مثل الجوافة والفلفل والتوت والبرتقال والطماطم والبقول المنبتة "

1. تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي

لا يستطيع الجسم امتصاص الحديد بالكامل ، ولهذا السبب يحتاج إلى وسيط يساعد على امتصاصه جيدًا، ومن ثم ، هنا يأتي دور فيتامين سي. تناول المزيد من البرتقال والليمون والفلفل والطماطم والجريب فروت والتوت وغيرها لأنها غنية جدًا بمحتوى فيتامين سي.

2. الأطعمة الغنية بالحديد يجب أن تكون على رأس أولوياتك

يعد نقص الحديد أحد أكثر الأسباب شيوعًا لانخفاض مستويات الهيموجلوبين:

بالنسبة للذكور البالغين (من 19 إلى 50 عامًا) ، تبلغ ثمانية مليغرام ؛ أما بالنسبة للإناث البالغات (من 19 إلى 50 عامًا) ، فهو 18 ملليجرام.

لذلك ، من المهم تحميل الأطعمة الغنية بالحديد مثل الخضار الورقية الخضراء ، والكبد ، والتوفو ، والسبانخ ، والبيض ، والحبوب الكاملة ، والبقول والفول ، واللحوم ، والأسماك ، والفواكه المجففة ، إلخ.

3. حمض الفوليك أمر لا بد منه

حمض الفوليك هو فيتامين ب المركب المطلوب لتكوين خلايا الدم الحمراء في الجسم، قد يؤدي نقص حمض الفوليك إلى انخفاض مستوى الهيموجلوبين، استهلك المزيد من الخضار الورقية الخضراء ، والبراعم ، والفاصوليا المجففة ، والفول السوداني ، والموز ، والبروكلي ، والكبد ، وآخرون في كثير من الأحيان.

4. الرمان

الرمان مصدر غني لكل من الكالسيوم والحديد إلى جانب البروتين والكربوهيدرات والألياف، وهي واحدة من أفضل الأطعمة لزيادة الهيموجلوبين، بفضل القيمة الغذائية الاستثنائية التي يتمتع بها. اشرب عصير الرمان يوميًا للتأكد من أن مستويات الهيموجلوبين لديك متساوية.

5. الشمندر

الشمندر هو أحد أفضل الطرق لزيادة مستويات الهيموجلوبين. فهو لا يحتوي على نسبة عالية من الحديد فحسب ، بل يحتوي أيضًا على حمض الفوليك جنبًا إلى جنب مع البوتاسيوم والألياف. اشرب عصير الشمندر كل يوم لضمان تعداد دم صحي.

6. البقوليات

يمكن أن تساعد البقوليات مثل العدس والفول السوداني والبازلاء والفول أيضًا في زيادة مستويات الهيموجلوبين بشكل كبير. يساعد محتواها من الحديد وحمض الفوليك على تعزيز إنتاج خلايا الدم الحمراء في الجسم.