شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد صحية لتناول البصل الأخضر.. يقلل السمنة والكوليسترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البصل الأخضر هو نوع من أنواع البصل، ويعد من الخضراوات ويحتوي على العديد من العناصر الغذائية المختلفة، وأوراق الخضرة من البصل صالحة للأكل، ولا يحتوي على دهون، ويساهم في الحفاظ على الصحة العامة لجسم الإنسان .وذلك وفقا لما نشره موقع Webmd.

الفوائد الصحية للبصل الأخضر

1.يساعدك في الحصول على الكثير من الألياف على الشعور بالشبع ، ويحافظ على انخفاض مستويات الكوليسترول ، وقد يقلل من فرص الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب .

2.يساعد في محاربة السرطان. قد يمنع البصل الأخضر نمو السرطان ، خاصة في المعدة . وأشار الباحثون إلى أن البصل يحتوي على مركب يسمى الأليسين ، وهو ما يمنحك رائحة الثوم ، قد يمنع الخلايا من التحول إلى أورام سرطانية أو بطيئة من الانتشار.

3.يمنع الالتهابات. لطالما استخدمت مستخلصات البصل والثوم وأقاربهم كدواء. يمكنهم قتل البكتيريا والفطريات والفيروسات.

4. تمتلئ الخضراوات في مجموعة البصل بالمغذيات النباتية ، بما في ذلك المواد الكيميائية التي تسمى مضادات الأكسدة التي تحمي خلاياك من التلف. مضادات الأكسدة الموجودة في البصل مثل الفلافونويد والبوليفينول تطارد الجذور الحرة والمواد التي يمكن أن تؤدي إلى السرطان والالتهابات والأمراض المرتبطة بالعمر. تفقد مضادات الأكسدة قوتها أثناء الطهي .

5.يدعم صحة العظام

تناول ثلاث حبات بصل خضراء متوسطة الحجم وحصلت على جرعتك اليومية من فيتامين ك.هذا الفيتامين مهم لسريان الدم وأيضًا لصحة العظام ، بالاضافة الى انه يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

6.قد يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

البصل الأخضر جزء من عائلة Allium ، إلى جانب الثوم والثوم المعمر . حدد العلماء بعض المركبات في هذه الخضروات التي يبدو أنها تحمي من السرطان. تظهر الدراسات وجود علاقة بين استهلاك هذه الخضار وتقليل خطر الإصابة بالورم النخاعي وسرطان المعدة والقولون والمستقيم وبطانة الرحم والرئة وسرطان البروستاتا.

7.يقلل من السمنة

ووجدوا الباحثون ان البصل يحتوي علي مضادات اكسدة فعالة ضد السمنة والأمراض ذات الصلة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري.