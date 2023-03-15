شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم على ساقيك وقدميك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكوليسترول مادة شمعية تتدفق عبر مجرى الدم وهي ضرورية للعديد من الأنشطة التي يؤديها الجسم، ويمكن أن يكون لمستويات الكوليسترول المرتفعة تأثير سلبي على صحة أرجلنا وأقدامنا، كما يمكن أن يؤدي تراكم الكوليسترول إلى تضييق الشرايين التي تنقل الدم الغني بالأكسجين إلى الأطراف السفلية. تسمى هذه الحالة بمرض الشرايين المحيطية.

وفقا لموقع "webmd"، تصلب الشرايين ، أو تراكم الرواسب الدهنية في الشرايين ، هو سبب بارز لاعتلال الشرايين المحيطية" .

ما هو داء الشرايين المحيطية؟

مرض الشرايين المحيطية (PAD) هو حالة تضيق فيها ترسبات البلاك الشرايين في الساقين ، مما يحد من تدفق الدم، يمكن أن يؤدي ذلك إلى ألم في الساق والقدم أثناء الأنشطة البدنية ، مثل المشي أو صعود السلالم. وفقًا لمجلة الجمعية الطبية الأمريكية ، يمكن أن يزيد مرض الشرايين المحيطية من خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتة الدماغية.

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، فيما يلي عوامل خطر الإصابة بأمراض الشرايين الطرفية:

التدخين

ضغط دم مرتفع

تصلب الشرايين

داء السكري

عالي الدهون

ينص مركز السيطرة على الأمراض (CDC) على أن مرض الشرايين المحيطية أكثر انتشارًا لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.

تشمل عوامل الخطر الأخرى زيادة الوزن ، والتاريخ العائلي للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، واتباع نمط حياة غير نشط.

أعراض داء الشرايين المحيطية

وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، إذا كنت مصابًا باعتلال الشرايين المحيطية، فقد تعاني من تقلصات عضلية مؤلمة في الوركين أو الفخذين أو بطة الساق أثناء المشي أو صعود السلالم أو ممارسة الرياضة.

يمكن أن يكون لداء الشرايين المحيطية تأثيرات متنوعة على بشرتك. ذكر تقرير نشره المركز الوطني للتكنولوجيا الحيوية أن بعض الأشخاص الذين يعانون من مرض الشرايين المحيطية قد يكتشفون تغير لون الساق.

يقترح مركز السيطرة على الأمراض (CDC) تغييرات في نمط الحياة مثل الإقلاع عن التدخين واتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام. قد يصف خبير الرعاية الصحية أيضًا الأدوية والأدوية الخافضة للكوليسترول للتحكم في ضغط الدم، في بعض الحالات ، قد تكون الجراحة ضرورية لفتح الشرايين المسدودة.

إذا كنت تعاني من ارتفاع الكوليسترول ، فمن الضروري خفض مستويات الكوليسترول وحماية صحة ساقيك وقدميك، يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام والتحكم في مستويات التوتر في تقليل مستويات الكوليسترول.

قد يوصي طبيبك بالأدوية للمساعدة في خفض مستويات الكوليسترول لديك. إذا كنت تعاني من أي ألم في الساق أو القدم ، فمن المهم أن ترى طبيبك للحصول على التشخيص المناسب وخطة العلاج.