شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح لتقليل تساقط الشعر بعد انقطاع الطمث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاني العديد من النساء من تغيرات كبيرة في الشعر أثناء انقطاع الطمث، هو تغيير بيولوجي ستختبره جميع النساء في حياتهن، بالنسبة للبعض ، يبدأ انقطاع الطمث المبكر في الثلاثينيات وأوائل الأربعينيات من العمر بالنسبة للآخرين ، فإن متوسط ​​بداية انقطاع الطمث هو من منتصف الأربعينيات إلى منتصف الخمسينيات، وإليك سبب حدوث تساقط الشعر وكيفية علاجها ، وفقا لما نشره موقع " healthnews".

لماذا يحدث تساقط الشعر بعد انقطاع الطمث؟

يُعتقد أن تساقط الشعر بعد انقطاع الطمث يحدث بسبب الاختلالات الهرمونية ، وخاصة هرمون الاستروجين والبروجسترون ، هذان نوعان من الهرمونات التناسلية يلعبان أدوارًا حاسمة في العديد من الوظائف في الجسم ، بما في ذلك:

تنظيم الدورة الشهرية

الحمل

حماية صحة العظام

تنظيم المزاج

إدارة الوزن

بشرة الجلد

صحة الأنسجة والشعر ونموه

عندما تنخفض مستويات هذه الهرمونات بسبب انقطاع الطمث ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تغيرات في صحة الشعر ونموه، هرمون آخر يتأثر بانقطاع الطمث هو الأندروجينات، مع انخفاض مستويات البروجسترون ، تزداد مستويات الأندروجينات. يمكن أن تتسبب الأندروجينات في تقلص بصيلات الشعر ، مما يؤدي إلى ترقق الشعر وتساقطه.

على عكس تساقط الشعر بسبب الجينات أو العوامل المساهمة المحتملة الأخرى ، فإن تساقط الشعر الهرموني ، مثل الذي يحدث أثناء انقطاع الطمث ، يمكن عكسه عادةً هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها ، أثناء وبعد انقطاع الطمث ، لتحسين نمو ومظهر شعرك.

طرق تكثيف الشعر بعد انقطاع الطمث

على الرغم من أنه قد يكون من الصعب القضاء على تساقط الشعر بعد انقطاع الطمث تمامًا ، إلا أن هناك بعض النصائح التي يمكنك تجربتها لتقليل آثار الترقق والتساقط ، وربما تساعد شعرك على العودة إلى طبيعته بشكل كامل وصحي، قد تشمل علاجات تساقط الشعر بسبب انقطاع الطمث العديد من الأدوية وتغيير نمط الحياة والعلاجات المتخصصة .

التمرين مفيد لصحتك الجسدية والعاطفية بشكل عام ، ويمكن أن يساعد بشكل كبير في تقليل تأثير العديد من أعراض انقطاع الطمث الشائعة.

يمكن أن يساعد التمرين المنتظم في تقليل فرص الإصابة بأمراض طويلة الأمد مثل مرض السكري وأمراض القلب. يمكن أن يساعد أيضًا في التحكم في الوزن وزيادة الطاقة وتحسين الحالة المزاجية والنوم بشكل أفضل وتحسين الدورة الدموية ، مما يساعد في الحفاظ على صحة شعرك وبشرتك .

الحد من التوتر

يمكن أن تؤدي مستويات التوتر المرتفعة إلى تحديات جسدية وعاطفية خلال جميع مراحل الحياة. عندما تنخفض مستويات هرمون الاستروجين أثناء انقطاع الطمث ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تساقط الشعر وتقلبات المزاج والاكتئاب والقلق.

عندما يكون لديك مستويات عالية من التوتر ، تتفاقم آثار انخفاض هرمون الاستروجين ، مما يؤدي إلى تفاقم الأعراض.

التغذية والترطيب

غالبًا ما يصبح الجلد والشعر أكثر جفافًا مع تقدم العمر، يصبح الجلد رقيقًا ولا يبدو "ممتلئًا" كما كان قبل انقطاع الطمث، على الرغم من أن الكريمات والمكملات الغذائية يمكن أن تساعد في جفاف الشعر والجلد ، فإن إحدى الطرق للمساعدة في الحفاظ على رطوبة شعرك وبشرتك أثناء وبعد انقطاع الطمث هي شرب المزيد من الماء وتناول نظام غذائي متوازن.

تأكدى من أن نظامك الغذائي غني بالفواكه والخضراوات والكالسيوم والأطعمة الغنية بالحديد والألياف وأوميجا 3 ،حاولي التقليل من تناول الأطعمة والمشروبات التي قد تؤدي إلى تفاقم أعراض انقطاع الطمث ، مثل الكافيين.

المكملات الغذائية

قد تتساءل أيضًا النساء اللواتي يعانين من تساقط الشعر بعد انقطاع الطمث ، "ما هي الفيتامينات المفيدة لتساقط الشعر بعد انقطاع الطمث؟" تشمل الفيتامينات الأساسية التي يمكن أن تساعد في تحسين نمو الشعر بعد انقطاع الطمث ما يلي :

فيتامين ب 12

حمض الفوليك

فيتامينات أ ، ج ، د

البيوتين (فيتامين ب محدد)

النياسين

بالإضافة إلى الفيتامينات ، يمكن لبعض المعادن أن تساعد أيضًا في نمو الشعر. وتشمل هذه:

الزنك

حديد

المغنيسيوم

الكالسيوم