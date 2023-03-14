شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد ركوب الدراجات لمرضى السكر.. تحسين حساسية الأنسولين والتحكم فى الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أصبح مرض السكري مشكلة صحية شائعة تؤثر على الأشخاص من أي فئة عمرية، يرتبط بمستويات عالية من الجلوكوز(السكر) في الدم، والتي يمكن أن تسبب مجموعة من المشاكل الصحية، مثل أمراض القلب وتلف الأعصاب ومشاكل العين، إذا تركت دون علاج.

وبالتالي، يصبح من الضروري ألا يأخذ الشخص الأمر على محمل الجد وإجراء تغييرات في نمط الحياة يمكن أن تساعد في تحسين أعراضه، على الرغم من أنه قد لا يكون هناك علاج لمرض السكري، إلا أن هناك عدة طرق لإدارة الحالة وتقليل مخاطر حدوث مضاعفات.

وفقا لموقع " clevelandclinic"، يعد ركوب الدراجات خيارًا رائعًا لمرضى السكري الذين يرغبون في ممارسة الرياضة وتحسين إدارة مرض السكري لديهم. ويعد ركوب الدراجات لمدة 30 إلى 60 دقيقة يوميًا كافيًا لمساعدة هؤلاء المرضى .

فوائد ركوب الدراجات لمرضى السكري

ركوب الدراجات هو تمرين هوائي يعمل على ضخ القلب وتدفق الدم ، مما يساعد على تحسين الصحة العامة والرفاهية، بالنسبة للأشخاص المصابين بداء السكري ، يمكن أن يكون ركوب الدراجات مفيدًا بشكل خاص لأنه يساعد على تحسين حساسية الأنسولين وخفض مستويات السكر في الدم، أفضل ميزة هي أنه يمكن القيام به في الداخل والخارج.

فيما يلي أبزر الفوائد الصحية لركوب الدراجات في إدارة مرض السكري.

تحسين حساسية الأنسولين

الأشخاص المصابون بداء السكري قد قللوا من حساسية الأنسولين، نتيجة لذلك ، تكون أجسامهم أقل قدرة على حمل الجلوكوز من مجرى الدم إلى الخلايا للحصول على الطاقة، يمكن أن يزيد ركوب الدراجات من حساسية الأنسولين ، مما يسمح للجسم باستخدام الأنسولين بشكل أكثر كفاءة. هذا يمكن أن يخفض مستويات السكر في الدم ويعزز السيطرة على مرض السكري بشكل عام.

انخفاض مستويات الجلوكوز في الدم

مقاومة الأنسولين هي العامل الأساسي لمرض السكري من النوع 2، يتم حرق الدهون الثلاثية المستخدمة كأول وقود أثناء ركوب الدراجات المعتدل، هذا يساعد في خفض مستويات السكر في الدم وتنشيط ناقلات الجلوكوز.

أظهرت العديد من الدراسات أن ركوب الدراجات بوتيرة معتدلة لمدة ساعة يمكن أن يخفض نسبة السكر لدى مرضى السكر الذين يعانون من زيادة الوزن إلى النصف خلال الـ 24 ساعة القادمة. ركوب الدراجات بشكل أسرع لمدة نصف ساعة يمكن أن يقلل من مستويات السكر في الدم ليوم كامل لـ 19٪ من الناس.

إدارة الوزن

قد يكون من الصعب على مرضى السكر التحكم في الوزن لأن الوزن الزائد يمكن أن يزيد من صعوبة التحكم في مستويات السكر في الدم. ماذا عن تجربة هذا النشاط الممتع لتعزيز فقدان الوزن؟ يمكن أن يساعد ركوب الدراجات بانتظام في زيادة التمثيل الغذائي وحرق الدهون وبناء العضلات ، مما يساعد في النهاية على إدارة الوزن.

تحسين صحة القلب والأوعية الدموية

ركوب الدراجات هو تمرين رائع للقلب والأوعية الدموية يمكن أن يساعد في تحسين صحة قلبك. يزيد مرض السكري من خطر الإصابة بأمراض القلب ، لذلك من المهم اتخاذ خطوات للحفاظ على صحة القلب. يمكن أن يساعد ركوب الدراجات في تقوية عضلة القلب وتحسين الدورة الدموية وخفض ضغط الدم ، مما يقلل في النهاية من خطر الإصابة بأمراض القلب والمضاعفات المرتبطة بها.

انتعاش العضلات

ركوب الدراجات هي رياضة غير مؤلمة مع تعافي أسرع للعضلات ، وهو أمر جيد لمرضى السكري. من الممكن السفر لمسافات أكبر دون خوف من التعرض لأذى جسدي كبير، يفيد مرضى السكر من خلال إشراك 70٪ من الكتلة العضلية في الأطراف السفلية.

تقليل الإجهاد

يشعر معظم الناس بالتوتر بشأن عملهم أو حياتهم الشخصية ، وهو أمر شائع جدًا. لكن هل تعلم تأثيره السلبي ، خاصة على إدارة مرض السكري لديك؟ يمكن أن يجعل الأمر أكثر صعوبة لإدارة مستويات الجلوكوز في الدم في جسمك. يمكن أن تساعد التمارين ، بما في ذلك ركوب الدراجات ، في تقليل التوتر وتعزيز الصحة العقلية.

تحسين الدورة الدموية

يمكن أن يسبب مرض السكري مضاعفات مختلفة ، بما في ذلك مرض الشريان المحيطي والاعتلال العصبي ، والتي يمكن أن تكون ناجمة عن ضعف الدورة الدموية. يمكن أن يساعد ركوب الدراجات في تحسين الدورة الدموية وتقليل مخاطر هذه المضاعفات، عندما تقوم بالدوران ، تنقبض عضلاتك وتسترخي ، مما يساعد على ضخ الدم عبر الجسم. يمكن أن يساعد ذلك في تحسين الدورة الدموية وتقليل مخاطر حدوث مضاعفات صحية.

يمكن أن يكون ركوب الدراجات شكلاً ممتازًا من التمارين لمرضى السكري ، حيث يوفر مجموعة من الفوائد الصحية التي يمكن أن تساعد في إدارة الحالة وتقليل خطر حدوث مضاعفات،