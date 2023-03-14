شكرا لقرائتكم خبر عن إليك كل ما تريدين معرفته عن مدى سرعة الحمل بعد الولادة ومخاطره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل رزقت بطفل مؤخرًا وتتساءل عن التوقيت المثالي بين أطفالك الصغار؟ قد يؤدي حدوث حمل آخر دون وقت كافٍ لشفاء جسمك إلى تعريضك والطفل الجديد للخطر، إذا خضعت لعملية ولادة قيصرية ، فإن الحمل مرة أخرى قبل 18 شهرًا يزيد من احتمالية إصابتك بتمزق الرحم بثلاث مرات إذا دخلت في المخاض، وإليك كل ما تريدى معرفته عن إمكانية الحمل بعد الإنجاب ، وفقا لما نشره موقع " healthnews".

هل يمكنني الحمل بعد الولادة مباشرة؟

يمكنك الحمل في وقت مبكر بعد ثلاثة أسابيع من الولادة ، يعتمد التوقيت على العديد من العوامل ، بما في ذلك كيفية تعافي جسمك من الولادة،يختلف جسد كل امرأة. بالنسبة للبعض ، قد تستغرق عودة الدورة الشهرية وقتًا أطول، في النساء اللواتي لا يرضعن ، تعود دورتك الشهرية عادةً في حوالي 12 أسبوعًا.

ماذا لو كنت أرضع؟

يمكن أن تؤخر الرضاعة الطبيعية عودة التبويض لفترة طويلة ، اعتمادًا على عدد مرات إرضاع طفلك، إن إرضاع الطفل عند الطلب - بشكل متكرر طوال النهار والليل - يشجع على ارتفاع مستويات هرمون البرولاكتين ، الذي يوقف إنتاج الهرمونات التي تسبب الإباضة.

يبدأ معظم الأطفال في تناول الطعام الصلب وتقليل الرضاعة بشكل متكرر حوالي ستة أشهر، كما يتم تشجيعهم على النوم لفترات أطول في الليل، مع هذه الظروف ، تعود الإباضة عادةً في حوالي ستة أشهر ، عند بدء الفطام.

وفقًا للكلية الأمريكية لأطباء النساء ، يجب على النساء الرضاعة الطبيعية كجزء حيوي من الحفاظ على الصحة بين فترات الحمل ، وإتاحة الوقت لجسمك للشفاء ، والتغذية الكافية كلها ضرورية لدعم صحة الحمل في المستقبل.

هل من الآمن أن تحملي مرة أخرى على الفور؟

من الممكن حدوث الحمل فور إنجاب الطفل والولادة بأمان ، ولكنه يأتي مع مخاطر متزايدة، تظهر الدراسات بعض الزيادة في المخاطر مع أقل من 18 شهرًا بين الحمل ، ومستوى أعلى من المخاطر المتزايدة مع أقل من ستة أشهر، تنصح الكلية الأمريكية لأطباء أمراض النساء بتجنب الحمل خلال الأشهر الستة الأولى من الولادة والانتظار 18 شهرًا بين كل حمل للحصول على أفضل النتائج.

ما هي المخاطر؟الولادة المبكرة :

إذا كان لديك طفل خديج ، فإن خطر حدوث ولادة مبكرة أخرى يزيد بنسبة 14-47٪ إذا حملت مرة أخرى على الفور.

تمزق الرحم :

إذا كنت قد خضعت لعملية ولادة قيصرية ، فمن المحتمل أن تصاب بتمزق الرحم أثناء المخاض بثلاث مرات إذا حملت قبل أقل من 18 شهرًا بين فترات الحمل.

من الضروري وضع خطة تحديد النسل ، حتى لا تحملي بعد وقت قصير من ولادة طفلك. تحدث إلى طبيبك الخاص حول الخيارات والتوقيت لطفل لاحق.