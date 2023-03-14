علاج قرصة النموس في المنزل

بيروت - نادين محمد - مع اقتراب دخول الصيف وتكاثر ظهور الناموس هل تبحثين عن علاج قرصة الناموس في المنزل؟

والتي تعد عبارة عن نتوءات صغيرة مرتفعة على الجلد ناتجة عن تغذّي أنثى الناموس على دم الإنسان.

في كثير من الأحيان، لا تسبب لدغات الناموس أي ضرر دائم. بل تسبب انزعاجاً خفيفاً وتهيجاً للبشرة لفترة قصيرة.

للتغلب على الحكة التي يسببها قرص الناموس عندما تفرز لعابها في مجرى الدم ليقوم جهازك المناعي بعد ذلك بإرسال الهيستامين الكيميائي إلى المنطقة التي لدغتك فيها الناموسة؛ لإزالة مسببات الحساسية من جسمك.

يجب الانتباه إلى أن الناموس يقرص أي شخص ومع ذلك، قد تؤدي بعض العوامل إلى لدغات الناموس وتشمل هذه:

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ارتداء ملابس داكنة اللون.

وضع العطر.

فصيلة الدم.

درجة حرارة الجسم.

زيارة منطقة بها أمراض نشطة تنتقل عن طريق البعوض.

قضاء الوقت بالقرب من المياه الراكدة.

علاج قرصة الناموس في المنزل وأهم الأعراض

يمكن أن تختلف أعراض لدغة الناموس. إذا كانت الناموسة مصابة بمرض أو حدث رد فعل تحسسي، فقد تكون الأعراض أكثر حدة.

تشمل الأعراض الشائعة ما يلي:

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تهيج وحكة في الجلد.

نتوء دائري مرتفع على الجلد حيث حدثت لدغة البعوض.

يمكن أن تشمل الأعراض الأكثر شدة ما يلي:

رد فعل تحسسي (خلايا، تورم في الحلق، ضعف وأزيز).

عدوى مرض تنقله البعوضة (الحمى والصداع وآلام الجسم والطفح الجلدي والغثيان وتهيج العين والتعب، ويمكن أن تصاحب أمراض مختلفة).

ما رايك بتجربة هذا العلاج لتهيج البشرة

علاج قرصة الناموس في المنزل

عادة لا تحتاج لدغات الناموس إلى علاج. يمكن أن تخفف كريمات لدغات الناموس الموضعية من حكة الجلد وعدم الراحة ومع ذلك، يجب مراجعة مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا ظهرت أعراض أكثر حدة بعد لدغة (رد فعل تحسسي أو حمى أو صداع أو آلام في الجسم). أيضًا، راجعي مقدم الرعاية الصحية إذا كنت تعانين من الأعراض وقمت مؤخرًا بزيارة مكان تنتشر فيه العدوى بالبعوض. يختلف العلاج حسب نوع العدوى وشدتها.

على الجانب الآخر قد تستمر لدغات البعوض بضعة أيام فقط. ومع ذلك، هناك العديد من المنتجات التي لا تستلزم وصفة طبية أو العلاجات المنزلية التي يمكن أن تمنع لدغات الناموس من الحكة.

في حين أن العلاجات المنزلية آمنة لمعظم الناس، فمن الجيد مراجعة مقدم الرعاية الصحية الخاص بك قبل تجربة بعض الخيارات التالية للتخلص من لدغات الناموس. قد تكونين معرضة لخطر الإصابة برد فعل تحسسي على جلدك.

مضادات الهيستامين :

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تعتبر مضادات الهيستامين علاجًا شائعًا للدغة البعوض. الهستامين مادة كيميائية يفرزها جهاز المناعة. يفرز جسمك الهيستامين بعد أن يواجه مسببات الحساسية. الهستامين هو ما يجعل لدغات البعوض حكة. يمكنك تناول مضادات الهيستامين كحبوب، أو يمكنك وضعها مباشرة على لدغة الناموس ككريم أو مرهم.

كمادات الثلج :

يمكن للثلج أن يبطئ كمية الدم المتدفقة إلى المنطقة. يقلل من الالتهاب والألم والتورم والحكة. نضع كيس ثلج مغطى بمنشفة خفيفة على المنطقة لمدة 10 دقائق على الأقل لتخفيف لدغة الناموس.

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الصبار :

الصبار نبات عصاري. يحتوي الجل الموجود في أوراقه على حمض الساليسيليك الذي يخفف الحكة والألم. يمكنك وضع هلام الصبار مباشرة على لدغة الناموس.

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شاي البابونج:

يحتوي شاي البابونج على أزهار البابونج المجففة. تحتوي أزهار البابونج المجففة على التربينويدات والفلافونويد، وهي مواد كيميائية طبيعية لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للهستامين. أضيفي كيس شاي البابونج إلى الماء. اتركي كيس الشاي منقوعًا لمدة 20 دقيقة على الأقل حتى يصبح لون الماء غنيًا باللون البني الذهبي. أخرجي كيس الشاي من الماء واعصريه للتخلص من الماء الزائد. ضعي كيس الشاي على لدغات البعوض لمدة 10 دقائق على الأقل، ثم نمسح اللدغات بمنشفة نظيفة. ضعي كيس الشاي المبلل في وعاء في الثلاجة حتى يمكنك إعادة استخدامه طوال اليوم.

العسل :

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للعسل العديد من الخصائص التي تخفف الحكة والألم. يحتوي العسل على إنزيم يسمى الكاتلاز، والذي يوفر الراحة للالتهابات الطفيفة. ضعي كمية كافية من العسل غير المعالج لتغطية لدغات الناموس.

دقيق الشوفان :

يحتوي دقيق الشوفان على الغلوتين، والذي يمكن أن يهدئ من لدغات الناموس، وتعد أفضل طريقة لاستخدام دقيق الشوفان لعلاج لدغات البعوض هي طحنه إلى مسحوق ناعم في الخلاط أو معالج الطعام.

اخلطي مسحوق الشوفان بالماء الدافئ حتى يصبح عجينة سميكة ولزجة. ضعي ما يكفي من معجون الشوفان لتغطية لدغات الناموس تمامًا. بعد 10 دقائق على الأقل، امسحي العجينة بمنشفة نظيفة.

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المصدر : موقع clevelandclinic