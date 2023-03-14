ما هي أفضل الأطعمة الغنية بالزنك

بيروت - نادين محمد - فوائد صحية لتناول الزنك لرفع مناعتك لعلاج نزلات البرد والحماية من الأنواع المختلفة من العدوى إذا كنت تبحثين عن ما هي الأطعمة الغنية بالزنك. إليك أفضل 12 نوعًا من الأطعمة الغنية بالزنك وفوائدها الصحية.

الزنك هو معدن أساسي يجب أن يحتوي عليه طعامك بكميات صغيرة كل يوم؛ من أجل الحفاظ على صحتك وأداء وظائف الجسم المهمة. إليك أفضل طريقة للوصول إلى مستويات الزنك المثلى لصحة الجسم وهي تناول حصتين إلى ثلاث حصص من أطعمة الزنك يوميًا:

1. المحار

على الرغم من أنه لا ينبغي تناول المحار أكثر من مرة كل فترة، إلا أنه يحتوي على نسبة عالية من الزنك بشكل خاص.

يقدم المحار مجموعة من العناصر الغذائية، بما في ذلك البروتين ومضادات الأكسدة، ولكن تناوله نيئًا قد يحتوي على بكتيريا وملوثات، بما في ذلك المعادن الثقيلة مثل الزئبق والكادميوم.

هناك طرق أكثر صحية لإدخال الزنك في نظامك الغذائي، لذا التزمي بتناول المحار فقط من حين لآخر.

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2. بذور اليقطين

تعتبر بذور اليقطين وزيت بذور اليقطين من الأطعمة الرئيسية للحفاظ على العافية عند النساء بعد انقطاع الطمث. بذور اليقطين مفيدة أيضًا للبروستاتا، كما أنها تعزز صحتك العقلية.

3. لحوم الأبقار

لحوم الأبقار تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية وحمض اللينوليك، وهو حمض دهني قوي متعدد غير مشبع ثبت أنه يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وتحسين نسبة السكر في الدم وتثبيط زيادة الوزن وبناء العضلات.

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4. الحمص

الحمص، مثله مثل جميع أنواع البقوليات، عبارة عن كربوهيدرات معقدة يستطيع الجسم هضمها ببطء واستخدامها للحصول على الطاقة. تشير الدراسات إلى أن الحمص يزيد من الشعور بالشبع، ويساعد في تخسيس الوزن، كما أنها تحسن الهضم عن طريق تحريك الأطعمة بسرعة عبر الجهاز الهضمي.

5. العدس

العدس معروف بآثاره المفيدة. فهو غني بالبوليفينول والمغذيات الدقيقة، بما في ذلك الزنك ويعمل العدس كبروتين نباتي، مما يجعله غذاءً ممتازًا غنيًا بالزنك للنباتيين.

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6. مسحوق الكاكاو

مسحوق الكاكاو هو مصدر جيد لاثنين من مركبات الفلافونويد، يبيكاتشين وكاتشين، والتي تعمل كمضادات للأكسدة تساعد على منع الالتهابات والأمراض. تظهر الأبحاث أن وجود مركبات الفلافونويد في مسحوق الكاكاو يساعد على تحسين تدفق الدم وخفض ضغط الدم أيضًا.

7. الكاجو

الكاجو غني بالأحماض الدهنية غير المشبعة ونسبة عالية من البروتين. تشير الدراسات إلى أن تغذية الكاجو تساعد في مكافحة أمراض القلب وتقليل الالتهابات وتعزيز صحة العظام ودعم وظائف الدماغ الصحية.

تساعد هذه المكسرات في إنقاص الوزن أو الحفاظ عليه لأنها تُشعر بالشبع وتحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الكاجو على نسبة جيدة من الزنك إلى النحاس. يساعد ذلك في ضمان توازن هذين المعدنين.

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8. الزبادي

إذا كنت لا زلت تبحثين عن ما هي الأطعمة الغنية بالزنك فيجب عدم إغفال الزبادي فهو يعزز الهضم لغناه بالبروبيوتيك الذي يعزز الهضم الصحي، ويحافظ على جهاز المناعة، ووظائف القلب.

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9. جبنة الريكوتا

تعتبر جبنة الريكوتا من أفضل خيارات الجبن لاحتوائها على كميات ملحوظة من الأحماض الدهنية الصحية والمغذيات الدقيقة، بما في ذلك الزنك. مقارنة بالعديد من أنواع الجبن الأخرى، فقد ثبت أن الريكوتا تحتوي على نسبة منخفضة من الصوديوم والدهون المشبعة، وتعتبر "جبنًا طازجًا" لأنها لا تتقدم في العمر.

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10. الفطر

تشمل الفوائد الغذائية المؤكدة للفطر القدرة على تعزيز المناعة بسبب أنشطته المضادة للأكسدة وتقليل الالتهاب.

11. السبانخ

السبانخ يحتوي على الكاروتينات الوقائية الخاصة التي ارتبطت بتقليل مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك أمراض القلب والسمنة والسكري وأمراض التنكس العصبي وأكثر من ذلك.

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12. الأفوكادو

إذا كنت تبحثين عن فواكه تحتوي على الزنك، ابحثي عن الأفوكادو . يُعرف بأنه أحد أكثر الأطعمة صحة على هذا الكوكب لأنه مليء بالعناصر الغذائية الأساسية.

تظهر الأبحاث أن استهلاك الأفوكادو يرتبط بتحسين جودة النظام الغذائي وتناول العناصر الغذائية.

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المصدر : موقع draxe.com