بيروت - نادين محمد - فوائد الزبادي اليوناني عديدة، فإذا كنت من محبي منتجات الألبان، ولكن لا تقومين بتحضير أطباق البارفيه ووجبات الإفطار الدسمة باللبن الزبادي اليوناني، فقد حان الوقت للبدء ولعدد من الأسباب.

تقول أخصائية التغذية مايا فيلير : "يعد الزبادي اليوناني طريقة رائعة لإضافة الكثير من العناصر الغذائية إلى نظامك الغذائي، ومن السهل جدًا دمجه في كل وجبة وليس فقط وجبة الإفطار.

أهمية الزبادي اليوناني على الصحة

1. فقدان الوزن

بفضل محتواه العالي من البروتين، يمكن أن يساعد الزبادي اليوناني بالتأكيد في تخسيس الوزن، فقد يساعد غناه بالبروتين في إبقائك ممتلئة لفترات أطول من الوقت، واعتمادًا على محتوى الدهون في الزبادي، فإن الجمع بين الاثنين يمكن أن يبقيك مشبعة لعدة ساعات.

نظرًا لأن الزبادي اليوناني يحتوي أيضًا على نسبة منخفضة من السكر، فيمكن أن يساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم، لذلك لا يتعين عليك التعامل مع الانهيار (والرغبة الشديدة) بعد تناوله.

ما رأيك بالتعرف على رجيم الزبادي اليوناني لحرق الدهون بسرعة

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2. صحة أمعائك

يحتوي الزبادي اليوناني على الكثير من البروبيوتيك، وهي البكتيريا الصحية التي تحافظ على عمل أمعائك في المستوى الأمثل والمساعدة على عملية الهضم وتحسين الحالة المزاجية، وحتى بشرة أكثر صفاءً.

3. فوائد الزبادي اليوناني لصحة عظامك

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تعتبر منتجات الألبان مصدرًا ممتازًا للكالسيوم يعمل على تقوية عظامك وأسنانك وحتى تأخير ظهور مرض هشاشة العظام.

4. خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2

بفضل محتواه من البروبيوتيك، قد يساعدك تناول الزبادي اليوناني على درء مخاطر مرض السكري من النوع 2 وعلى الرغم من ذلك عليك التأكد من أن اللبن الذي نتناوله خالٍ من السكريات المضافة، مثل عصير قصب السكر، أو شراب الذرة عالي الفركتوز، أو الفاكهة المضاف إليها السكر.

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5. الحفاظ على عمل الجهاز العصبي

يحتوي الزبادي اليوناني على فيتامين ب 12، الذي يحافظ على خلايا الدم الحمراء ويساعد في الحفاظ على عمل الجهاز العصبي بشكل صحيح.

يحتوي أيضًا على العديد من الفيتامينات والمعادن الأخرى، بما في ذلك الفوسفور والزنك واليود والبوتاسيوم والريبوفلافين، والتي لها الكثير من الفوائد المهمة، مثل خفض ضغط الدم، وتعزيز المناعة، وتحسين وظيفة الغدة الدرقية.

6. استعادة النشاط البدني

بفضل محتواه العالي من البروتين، يمكن أن يساعد الزبادي اليوناني في تعافي العضلات لغناه بالأحماض الأمينية اللازمة لإصلاح تمزق العضلات، والمساعدة في إنتاج خلايا عضلية جديدة. يمكن تناول بعض الزبادي اليوناني، إما في عصير أو بمفرده، بعد التمرين، يمكن أن يكون طريقة رائعة للمساعدة في التعافي".

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7. يحسن عمل دماغك

تشير الدراسات إلى أن البروبيوتيك في الزبادي قد يعكس الاكتئاب، وتؤثر كمية اللاكتوباسيلوس (بكتيريا بروبيوتيك) في الأمعاء على مستويات الدم من مركبات الكينورينين، وهو مستقلب معروف بأنه يسبب الاكتئاب.

تظهر الأبحاث أيضًا أن تكوين بكتيريا الأمعاء يمكن أن يغير كيفية عمل الدماغ. يمكن أن تؤثر محتويات الزبادي على تخفيف التوتر وتعزيز القدرات العقلية العامة.

8.يعالج متلازمة تكيس المبايض

على الرغم من استمرار البحث، إلا أن اتباع نظام غذائي غني بالبروتين يمكن أن يخفف من أعراض متلازمة تكيس المبايض. ويعد اللبن اليوناني غنياً بالبروتين.

تشير الأبحاث أيضًا إلى وجود صلة بين متلازمة تكيس المبايض وميكروبات الأمعاء التي تعد من أهم فوائد الزبادي اليوناني.

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المصدر : موقع womenshealthmag