بيروت - نادين محمد - إذا كنت تبحثين عن وصفة سريعة تساعد على علاج الحلق الملتهب يمكنك في البداية اللجوء إلى بعض العلاجات الطبيعية المجربة للتخفيف من احتقان الحلق.

إليك 6 علاجات منزلية للحلق الملتهب:

1. علاج الحلق الملتهب والسوائل الدافئة والباردة

عليك تناول المشروبات الدافئة، مثل الشاي أو حساء الدجاج أو جربي السوائل الباردة، مثل الماء المثلج أو المصاصات، يعتمد ذلك على ما تفضلينه وما يهدئ حلقك بشكل أفضل.

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2. علاج الحلق الملتهب بالغرغرة

عليك إذابة نصف ملعقة صغيرة من الملح أو كمية مماثلة من صودا الخبز في كوب من الماء الدافئ. ويمكنك تناول ذلك المزيج كل ثلاث ساعات للحصول على علاج طبيعي بالكامل لالتهاب الحلق.

يمكن أن تساعد المياه المالحة في تقليل التورم والتهيج في الحلق. تعمل صودا الخبز أيضًا على تلطيف الحلق وتفتيت المخاط، ويمكن أن تساعد في علاج ارتجاع الحمض المسبب لتهيّج الحلق.

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3. مضادات الهيستامين ومسكنات الآلام

قد تخفف أحد مضادات الهيستامين من آلام الحلق، ويمكنك تجربة الأسيتامينوفين والإيبوبروفين والنابروكسين أيضًا لتخفيف الألم.

الهيستامين عبارة عن مواد كيميائية تساعد جهاز المناعة على محاربة أعراض (مثل الاحتقان والتقطير الأنفي الخلفي) التي يمكن أن تجعل التهاب الحلق أسوأ.

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لكن انتبهي وأنت تتناولين بعض المسكنات 6 أثار جانبية لتناول المسكنات

4. البخار والرطوبة

يمكنك أخذ حمام ساخن واستنشقي البخار لتنظيف الحلق، فقد يخفف البخار المخاط، ويمكن أن يرطب ويهدئ التهاب الحلق.

5. المشروبات الساخنة

المشروبات الساخنة مثل العسل وعصير الليمون والزنجبيل وبعض المشروبات مثل القرفة أو جوزة الطيب أو الزنجبيل تساعد على تهدئة الحلق؛ لما لها من خصائص مضادة للبكتيريا تقلل من السعال وتكافح العدوى.

تعمل التوابل على تحفيز إنتاج اللعاب وتحسين ترطيب الحلق وتدفق المخاط في الحلق.

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6. الراحة

ضعي رأسك على وسادتك وأغمضي عينيك وذلك لإراحة جسدك وصوتك، فيمكن أن يسبب الاستلقاء في بعض الأحيان تورمًا بسبب زيادة الضغط في مؤخرة الحلق. بدلًا من ذلك، حاولي رفع السرير أو الجلوس على كرسي لتخفيف الألم وعدم الراحة.

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علاج الحلق الملتهب

يعتمد علاج الحلق الملتهب على سبب احتقان الحلق فقد يمكن علاجه في غضون ثلاثة إلى عشرة أيام إذا كانت ناجمة عن عدوى فيروسية مثل الزكام.

إذا كانت العدوى البكتيرية مثل البكتيريا أو الحساسية هي السبب، فقد يستمر التهاب الحلق لديك لفترة أطول إذا لم يتم علاجه بالمضادات الحيوية أو الأدوية المناسبة.

بمجرد تشخيصك وعلاجك بشكل صحيح من عدوى بكتيرية، يجب أن يختفي التهاب الحلق في غضون يوم أو نحو ذلك.

متى نرى الطبيب؟

اتصلي بطبيبك إذا كان:

الصورة من موقع freepik

لديك ألم في الحلق شديد أو طويل الأمد أو لا يتحسن أو يمتد إلى أذنك.

تواجهين صعوبة في البلع أو التنفس أو فتح فمك.

كنت تسعلي دمًا أو يوجد دم في لعابك.

تحسسي العقد الليمفاوية المتضخمة، أو الكتل في رقبتك.

لديك بقع بيضاء على الجزء الخلفي من حلقك أو طفح جلدي، علامات محتملة لالتهاب الحلق أو الحمى القرمزية.

لديك حمى شديدة.

تفقدي صوتك لأكثر من أسبوع أو أسبوعين.

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المصدر : موقع هيلث