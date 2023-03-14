بيروت - نادين محمد - أثر كثرة السكريات على الجسم قد تكون مدمرة لجهازك المناعي، بالإضافة إلى خطورتها على صحة الجسم وتسببها في ارتفاع مستويات الجلوكوز، وبعض مشاكل القلب؛ لذا اتباع نظام غذائي يحافظ على استقرار مستويات السكر في الدم أمر ضروري. تعرفي على أضراره هنا.

1. ارتفاع مستويات الجلوكوز

الصورة من موقع AdobeStock

يمكن أن يجعلك سكر الدم غير المستقر تعانين من تقلبات مزاجية وإرهاق وصداع. وبالمثل تظهر الأبحاث أن أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا غنيًا بالسكريات المضافة أو الكربوهيدرات المكررة يميلون إلى الإصابة بمعدلات أعلى من اضطرابات المزاج. وجدت دراسات أخرى أن اتباع نظام غذائي يحافظ على استقرار مستويات السكر في الدم يمكن أن يحسن المزاج ومستويات الطاقة.

2- مخاطر الإصابة بالسمنة والسكري وأمراض القلب

أبرز أثر لكثرة السكريات على الجسم الإصابة بالسمنة والسكري وأمراض القلب فإن الأطعمة التي تؤثر بسرعة على نسبة السكر في الدم تساهم في زيادة خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب والسكري، وتشير الأبحاث الناشئة أيضًا إلى وجود روابط بين هذه الأنظمة الغذائية عالية نسبة السكر في الدم وبعض أنواع السرطان.

ننصحك بقراءة السمنة وعلاقتها بداء السكري

الصورة من موقع AdobeStock

3. أثر كثرة السكريات على الجسم ووظائف المناعة

أظهرت الدراسات أن السكر يمكن أن يتداخل مع الطريقة التي يحارب بها جسمك المرض فقد تتغذى البكتيريا والخميرة على السكر، لذا فإن زيادة الجلوكوز في الجسم تؤدي إلى تراكم هذه الكائنات وتسبب العدوى.

على الجانب الآخر اتباع نظام غذائي عالي السكر يمكن أن يؤدي إلى نقص الكروم وهو أحد المعادن النادرة، يساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم في الجسم.

قد يهمك أيضاً 7 اطعمة تعوض عن تناول السكريات

الصورة من موقع FREEPIK

5. الشيخوخة المبكرة

من آثار كثرة السكريات على الجسم الشيخوخة المبكرة، فيمكن أن تؤثر كمية السكر على تكوين جسمك، وتؤثر على بشرتك وتسبب في التجاعيد والترهل. فبعد أن يصل السكر إلى مجرى الدم، فإنه يرتبط بالبروتينات. يؤدي مزيج هذه البروتينات مع السكر إلى فقدان الجلد لمرونته ويؤدي إلى الشيخوخة المبكرة.

6. السكر يسبب تسوس الأسنان

قد يتسبب السكر في تسوس الأسنان و أمراض اللثة، والتي يمكن أن تؤدي إلى أمراض القلب.

تظهر الأدلة المتزايدة أن الالتهابات المزمنة، مثل تلك الناتجة عن مشاكل الأسنان، تلعب دورًا في تطور أمراض القلب، ويعتقد معظم الباحثين أن العلاقة تنبع من استجابة الجسم الالتهابية للعدوى.

الصورة من موقع AdobeStock

7. السكر يزيد التوتر

عندما نكون تحت الضغط، تبدأ أجسادنا على الفور في زيادة شعورها بالتوتر من الهرمونات. من المثير للدهشة أن الجسم لديه نفس الاستجابة الكيميائية عندما يكون السكر في الدم منخفضًا. بعد تناول وجبة خفيفة حلوة، تبدأ هرمونات التوتر في تعويض الانهيار عن طريق رفع نسبة السكر في الدم.

على الجانب الآخر يعد أبرز آثار تناول كثرة السكريات على الجسم هي ارتفاع ضغط الدم، فقد يرفع كثرة تناول السكر مستويات الإنسولين بشكل مفرط. يمكن أن يجعل ذلك الأوعية الدموية أقل مرونة.

الصورة من موقع AdobeStock

إذا أعجبكِ هذا المقال يمكنكِ الإطلاع على 7 اطعمة تعوض عن تناول السكريات

المصدر : موقع هيلث