شكرا لقرائتكم خبر عن بتعانى من الأرق.. اعرف أفضل مشروب قبل النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من أن مكمل الميلاتونين هو الحل للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في النوم، فهناك الكثير من البدائل الأخرى التي لديها القدرة على تعزيز راحة الليل بشكل أفضل ، يشتمل مشروبان للنوم معتمدين من الخبراء على عصير الكرز وشاي البابونج، وإليك ما تريد معرفته عن أفضل مشروب لوقت النوم، وفقا لما نشره موقع "wellandgood".

عصير الكرز الحامض مقابل شاي البابونج للنوم

كلا المشروبين يمكن أن يدعما الحصول على قسط أفضل من الراحة في الليل ، فإن قدرتهما على القيام بذلك تختلف ، حيث إن لهما مكونات مختلفة صديقة للنوم ، يحتوي عصير الكرز الحامض على الميلاتونين - مكمل النوم الشهير ، ولكنه يحتوي أيضًا على هرمون تنتجه أجسامنا بشكل طبيعي - مما يساعد في الإشارة إلى أن وقت النوم قد حان.

تظهر بعض الأبحاث أن عصير الكرز الحامض يحسن مدة النوم وجودته، خلص الباحثون إلى أن عصير الكرز الحامض يزيد من وقت وكفاءة النوم ، ولكنه يزيد أيضًا من توافر التربتوفانوتقليل الالتهاب، على هذا النحو ، قد يكون عصير الكرز الحامض فعالاً في نوبات الاضطرابات العرضية وكذلك للأرق المستمر.

يمكن أن يعزز شاي البابونج الشعور بالراحة والاسترخاء ، فهو يحتوي على مادة الفلافونويد التي تسمى apigenin ، والتي تقلل القلق وتساعد على النوم ، أظهر احتساء شاي البابونج تحسنًا ملحوظًا في جودة النوم بعد تناوله ، ولكن لم يحدث تغيرات كبيرة في شدة الأرق .

هل أحد المشروب أفضل من الآخر لدعم النوم؟

بناءً على النتائج المذكورة أعلاه ، قد يكون عصير الكرز الحامض أكثر ملاءمة لأولئك الذين لا ينتجون ما يكفي من الميلاتونين ، أو يتمتعون براحة ليلية أفضل من خلال مكملات الميلاتونين ، أو لديهم تاريخ من الأرق، تُظهر الدراسات التي أجريت على عصير الكرز الحامض للنوم آثارًا إيجابية مع تناوله يوميًا على مدار أسبوع أو أسبوعين

في هذه الأثناء، قد يكون شاي البابونج أكثر فاعلية إذا فقدت النوم بسبب التوتر أو القلق وترغب في النوم بشكل أسرع، تشير الدراسات التي أجريت على البابونج إلى تأثير مرئي للنوم في حوالي 30 إلى 45 دقيقة ، مما يجعله خيارًا جيدًا لشخص يبحث عن تأثير سريع لأنه يعمل في أقل من ساعة واحدة.