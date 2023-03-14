شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الاكتئاب يزيد من مخاطر الإصابة بالجلطات الدماغية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت إحدى الدراسات الجديدة عن أن شعور الشخص بحالة من الاكتئاب، هو أكثر عرضة إلى مخاطر الإصابة بالسكتات الدماغية والجلطات وغيرها من أمراض القلب والسكر والأوعية الدموعية، وذلك وفقًا لما نشره موقع ديلي ميل.

وكشفت دراسة أمريكية بعد إجراء العديد من الأبحاث والتجارب، عن أن الشخص الذي يبتسم أكثر يكون أقل عرضة لمخاطر الإصابة بالجلطات الدماغية.

ومن جانبهم أوضح فريق بحث أمريكي وأوروبي مشترك أن الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الصحة العقلية لديهم فرصة متزايدة بنسبة 46% لحدث عصبي قاتل محتمل، وأولئك الذين يعانون من المزيد من أعراض الاكتئاب هم أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية.

وأكد الباحثون خلال الدراسة أن الاكتئاب يسبب ضررًا لصفائح دم الشخص المسئولة عن منع التجلط، وتحدث العديد من السكتات الدماغية ، فبتالي يمنع الدم الحيوي من الوصول إلى الدماغ.

وفي السياق ذاته قال الدكتور روبرت مورفي، المعد الرئيسي من جامعة جالواي في إيرلندا، ان الاكتئاب يؤثر على الناس في جميع أنحاء العالم ويمكن أن يكون له مجموعة واسعة من التأثيرات على حياة الشخص.

واوضحت نتائج الدراسة أن أعراض الاكتئاب يمكن أن يكون لها تأثير على الصحة العقلية، ولكنها تزيد أيضا من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

توصلت نتائج التجارب أيضًا إلى أن زيادة خطر الإصابة بالسكتات الدماغية بنسبة 46% نتيجة تعرضهم لحالة من الاكتئاب ، كما اكتشف الباحثون أن أعراض الاكتئاب مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.