شكرا لقرائتكم خبر عن إليك 6 نصائح للعناية بأسنان طفلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتطلب الأسنان السليمة رعاية مثالية من مرحلة مبكرة، ويعد تسوس الأسنان من أكثر مشاكل الأسنان شيوعًا عند الأطفال، ويمكن أن تسبب التجاويف غير المعالجة، ألمًا وعدوى شديدة قد تؤدي إلى العديد من المشكلات، ويتجاهل الآباء عادة تجاويف أسنان الطفل، لكنّ الكثيرين لا يعرفون أن تسوس أسنان الطفل قد يؤثر على الأسنان الدائمة، ويؤدي إلى مشاكل الأسنان في المستقبل، وإليك بعض النصائح لضمان صحة الفم عند الأطفال، وفقًا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

صحة الأسنان: العناية بالفم عند الأطفال 1. للرضع

ويمكن أن يصاب الأطفال بنوع من تسوس الأسنان في مرحلة الطفولة المبكرة، يحدث هذا عادة عندما يُسمح لهم بالنوم فورًا بعد إطعام أي شيء عدا الماء، يمكن أن يتجمع السكر الموجود في الحليب الاصطناعي والحليب الطبيعي وحليب الأم والعصير حول الأسنان ويغذي البكتيريا المسببة للتسوس.

منذ الولادة وحتى حوالي 12 شهرًا، يجب على المرء أن يمسح لثة الطفل برفق باستخدام منشفة أو شاش نظيف وناعم للأطفال، عند ظهور السن الأول، نظف السطح باستخدام فرشاة أسنان للأطفال والماء.

بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 شهرًا و24 شهرًا، استخدم فرشاة أسنان بحجم الأطفال وقم بتلطيخ طبقة رقيقة من معجون أسنان مفلور، وتوصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بتنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين يوميًا، بعد الإفطار وقبل النوم.

2. للأطفال

في سن 3 سنوات ، يمكن للأطفال البدء في استخدام كمية بحجم حبة البازلاء من معجون أسنان يحتوي على الفلورايد ما يساعد على منع تسوس الأسنان، يرجى محاولة تعليم طفلك عدم ابتلاعه، قد يؤدي ابتلاع الكثير من معجون الأسنان بالفلورايد إلى ظهور بقع بيضاء أو بنية اللون على أسنان طفلك البالغة.

3. التنظيف بالفرشاة والخيط

يعتبر التنظيف بفرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة ومعجون أسنان مفلور بحجم حبة البازلاء وتنظيف جميع أسطح السن أمرًا إلزاميًا، يجب أن يتم التفريش بحركة دائرية أو بحركة قصيرة ذهابًا وإيابًا على جميع أسطح الأسنان، يجب أن يكون الوقت المستغرق للفرشاة لمدة دقيقتين على الأقل لكل من الأسنان العلوية والسفلية، يجب تغيير فرشاة الأسنان كل شهرين إلى ثلاثة أشهر أو قبل ذلك ، يجب غسل الفرشاة المستعملة وتجفيفها بالهواء الجاف لمنع البكتيريا، يعتبر التنظيف بالخيط جزءًا أساسيًا آخر من روتين العناية بالفم لدى الطفل.

4. كاشطات اللسان

تساعد على إنعاش النفس، وهي متوفرة في مواد معدنية / بلاستيكية وبعضها يحمل في ثناياه عوامل داخل فراشي الأسنان إما على الجزء الخلفي من الرأس أو على المقبض.

5. النظام الغذائي

الأطفال الذين يتناولون الكثير من الأطعمة والمشروبات السكرية (العصائر) معرضون بشكل كبير لخطر التسوس، من المهم اتخاذ خيارات غذائية صحية، يجب أن يأكل الأطفال نظامًا غذائيًا متوازنًا وأن يتوقفوا عن تناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات، يجب أن يطوروا عادة شرب الكثير من الماء وتقليل استهلاك المشروبات الغازية.

6.زيارة طبيب الأسنان

كل 6 أشهر مهمة لفحص الأسنان وتنظيفها وتطبيق الفلورايد الموضعي لتقوية مينا الأسنان مما يجعلها أكثر مقاومة للتآكل والتسوس.