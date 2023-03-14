شكرا لقرائتكم خبر عن هل من الجيد شرب الشاي على معدة فارغة؟ والان مع تفاصيل الخبر
نعرض فيما يلى وفقا لموقع “ healthsite"، أبزر الاثار الجانبية لشرب الشاى على معدة فارغة.
الحموضة
يمكن أن يؤدي استهلاكه على معدة فارغة إلى اضطراب التوازن الحمضي الأساسي ، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى الحموضة.
الجفاف
بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي الشاي على مركب يسمى الثيوفيلين ، وهو سبب الجفاف.
مستويات السكر
أول شيء في الصباح بعد شرب الشاي ، تعمل البكتيريا الموجودة في الفم على تكسير السكر ، مما يزيد من مستوى الحمض.
الانتفاخ
قد يشعر بعض الناس أيضًا بالانتفاخ بعد شرب شاي الحليب في الصباح.
يقول الخبراء إن أفضل وقت لشرب الشاي هو 1-2 ساعة بعد الوجبة، وليس على معدة فارغة، فيمكنك أيضًا شرب الشاي في الصباح ، لكن تذكر ، لا تشربه أبدًا على معدة فارغة.
اول شيء في الصباح
لا ينبغي أبدًا تناول الشاي بعد 8-9 ساعات من النوم في حالة عدم وجود طعام وماء في الجسم، لتجنب تقلصات العضلات ، تناول دائمًا البسكويت والخبز المحمص مع الشاي.
إنه أيضًا خيار ممتاز لتناول الوجبات الخفيفة أثناء شرب الشاي في المساء.