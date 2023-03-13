فوائد الإسبريسو وطرق استخدامها للعناية بالبشرة

الإسبريسو ليس فقط مشروبًا محبوبًا، ولكن له أيضًا العديد من الفوائد عندما يتعلق الأمر بالعناية بالبشرة. يمكن أن يكون لتطبيق الإسبرسو خارجيًا على بشرتك تأثير إيجابي على صحتها العامة ومظهرها. دعونا نرى كيفية استخدام الإسبريسو للبشرة والطرق المختلفة التي يمكنك من خلالها استخدام الإسبريسو في روتين العناية ببشرتك.

فوائد الإسبرسو للبشرة

التقشير

إحدى الفوائد الرئيسية لاستخدام الإسبريسو في روتين العناية ببشرتك هي خصائصه المقشرة، تعتبر حبوب الإسبرسو المطحونة مقشرًا طبيعيًا ممتازًا يمكن أن يساعد في إزالة خلايا الجلد الميتة وفتح المسام. يمكنك مزج حبوب الإسبريسو المطحونة مع زيت ناقل، مثل زيت جوز الهند أو زيت اللوز، وتدليك المزيج برفق على بشرتك بحركات دائرية. اشطفيه بالماء الدافئ واتبعيه باستخدام المرطب المعتاد.

يحمي من العد الوردي

العد الوردي هو حالة جلدية تتميز بالاحمرار، والبثور بشكل أساسي على الوجه وخاصة على الخدين. يمكن أن يحدث بسبب ضوء الشمس أو الإجهاد العاطفي لدى بعض الأفراد. أظهرت دراسة حديثة التأثير الوقائي لتناول الإسبرسو ضد خطر الإصابة بالوردية.

في هذه الدراسة التي شملت أكثر من 82000 مشارك، ارتبط تناول الكافيين المرتفع بانخفاض خطر الإصابة بالوردية. من المعتقد أن الكافيين يؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية، مما يوفر الحماية من الوردية.

خصائص مضادة للالتهابات

يحتوي الإسبريسو على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تهدئة البشرة المتهيجة وتقليل الاحمرار. يمكن أن يكون مفيدًا بشكل خاص للأفراد ذوي البشرة الحساسة أو أولئك الذين يعانون من أمراض الجلد الالتهابية مثل الوردية أو الأكزيما، يمكن تبريد الإسبريسو المخمر في الثلاجة واستخدامه كمسحوق أو رذاذ للوجه لتهدئة وتهدئة البشرة المتهيجة.

أن الإسبريسو هو أيضًا مصدر رئيسي لمضادات الأكسدة المتعددة، والتي لا توفر فقط العديد من الفوائد الصحية ولكنها أظهرت أيضًا أنها توفر فوائد من الآثار الضارة للأشعة فوق البنفسجية على الجلد.

تفتيح البشرة

يمكن أن يساعد محتوى الكافيين في الإسبريسو على تفتيح البشرة الباهتة والمتعبة. من المعروف أن الكافيين يضيق الأوعية الدموية، مما يقلل الالتهاب والانتفاخ حول العينين. ضعي الإسبريسو المثلج تحت عينيك باستخدام وسادة قطنية لتقليل الهالات السوداء والانتفاخ. يمكن أيضًا استخدام نفس الطريقة لتقليل احمرار والتهاب الوجه.

علاج السيلوليت

كما وجد أن الإسبريسو فعال في الحد من ظهور السيلوليت. يساعد الكافيين الموجود في الإسبريسو على تحفيز تدفق الدم والدورة الدموية، مما يساعد على تنعيم البشرة المتضخمة، هناك فائدة تجريبية تثبت أن تطبيق نسبة معينة من الكافيين موضعيًا واستخدام السياسات الخفيفة ويساعد في علاج السيلوليت.

طرق استخدام الإسبريسو للبشرة

هناك عدة طرق يمكنك من خلالها استخدام الإسبريسو على بشرتك لجني فوائدها. فيما يلي بعض الطرق السهلة لدمج الإسبريسو في روتين العناية ببشرتك:

مقشر إسبريسو للوجه

اخلطي حبوب الإسبرسو المطحونة جيدًا مع زيت ناقل من اختيارك، مثل زيت جوز الهند أو زيت اللوز، لعمل مقشر، دلكي المزيج برفق على وجهك في حركات دائرية، مع إيلاء اهتمام إضافي للمناطق المعرضة للرؤوس السوداء أو البثور. اشطفيه بالماء الدافئ واتبعيه باستخدام المرطب المعتاد.

رذاذ إسبرسو للوجه

حضّر كوب قويًا من الإسبريسو واتركه ليبرد. انقلي الإسبريسو في زجاجة بخاخة وضعيها في الثلاجة حتى تبرد. استخدمي الرذاذ لتونر أو ضباب للوجه لإنعاش بشرتك وتهدئتها طوال اليوم.

علاج إسبرسو تحت العين

اغمس قطنتين في الإسبريسو المثلج وضعها تحت عينيك لمدة 5-10 دقائق. يمكن أن يساعد الكافيين الموجود في الإسبريسو على تقليل الانتفاخ والهالات السوداء تحت العينين.

قناع الوجه إسبرسو

اخلطي حبوب الإسبريسو المطحونة جيدًا مع العسل واللبن لعمل قناع مغذ للوجه. ضعي القناع على وجهك واتركيه لمدة 10-15 دقيقة قبل شطفه بالماء الدافئ. يمكن أن يساعد هذا القناع على تفتيح بشرتك وترطيبها، مما يجعلها تبدو متألقة ومنتعشة.

علاج السيلوليت إسبرسو

اخلطي حبوب الإسبرسو المطحونة جيدًا مع زيت ناقل من اختيارك، مثل زيت جوز الهند أو زيت اللوز، لإنشاء زيت تدليك. تدليك الزيت على المناطق المتضررة من السيلوليت لبضع دقائق قبل شطفه بالماء الدافئ. يمكن أن يساعد هذا العلاج في تحسين تدفق الدم والدورة الدموية، مما يقلل من ظهور الدمامل في الجلد.

يمكن أن يساعد دمج الإسبريسو في روتين العناية بالبشرة على تقشير بشرتك وإشراقها وحمايتها. جرب هذه الطرق البسيطة والفعالة لاستخدام الإسبريسو على بشرتك وشاهد النتائج بنفسك.

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