الملكة رانيا تبكي في زفاف ابنتها الأميرة إيمان وتوجه لها رسالة مؤثرة

خطفت الملكة رانيا القلوب ببكائها في حفل زفاف ابنتها الأميرة إيمان ونشرت مقطع فيديو وثق اللحظة ووجهت لابنتها كلمات مؤثرة.تفاعل الجمهور مع اللحظات الدافئة بين الأم وابنتها، ووجهوا لها الكثير من الكلمات التي عبرت عن حبهم لها وتأثرهم ببكائها لحظة زفاف ابنتها.

بكاء الملكة رانيا

ونشرت الملكة رانيا فيديو جديد، عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور إنستقرام تضمن مجموعة من اللقطات التي كشفت المزيد من فخامة حفل زفاف الأميرة إيمان.

لحظة تأثر الملكة رانيا بزفاف ابنتها

هذه ليست الرسالة المؤثرة الأولى للملكة رانيا، فقبل ساعات دونت رسالة أخرى لابنتها كتبت فيها: "كأنه الأمس، يوم ازدانت الدار بقدوم أميرتنا.، حملكِ أبوكِ في عينيه قبل ذراعيه... تشبهينه حين تبتسمين، حين تضحك عيناكِ، وحين يفيض قلبكِ بالحنان. حصة أبوكِ أنت يا إيــمان".

وأضافت متغزلة في الأميرة إيمان: "فيكِ أجمل صفات الأخت الكبرى، تحيطين إخوتكِ حولكِ بالحب، صديقة الحسين وحبيبة هاشم وتوأم روح سلمى، ولا زلت أذكر كيف كنتِ تسارعين وتمدين يدكِ الصغيرة وتطلبين "واحدة لحسين" كلما أعطيتكِ قطعة من الحلوى".

لحظة بكاء الملكة رانيا:

وعن شعورها لأول مرة كأم لعروس كتبت: "وها أنا اليوم يا إيمان "أم العروس"، قلبي يزفكِ بالزغاريد، ممتلئ بالرضى عليكِ، وفي عيني دمعة وطَيْفان... جَدُّكِ وجَدُّكِ، ربّ اغفر لهما وارحمهما وأكرم نزلهما. أكاد أراهما والفرح يرقص بينهما، يتمازحان ويضحكان تماماً كما كانا ليلة فَرَحِنا والدكِ وأنا، اليوم، قبّل أبو الحسين الغالي جبينكِ. أمسك يدكِ كما أمسكها يوم خطيتِ خطواتكِ الأولى، وملأ عينيه بصورتكِ يا عروس".

وفي آخر رسالتها دونت: "تذكري دائماً حب الأردن الذي تحملينه بقلبكِ، وتذكري دائماً أنكِ أردنية هاشمية... حفيدة الحسين وبنت عبدالله، إيمان... بين فرحتي فيكِ، وخوفي من الشوق إليكِ، أدعو الله أن يزف الفرح لقلبكِ وأن يحرسكِ بعينه التي لا تنام، مبارك حبيبتي".

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