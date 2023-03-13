شكرا لقرائتكم خبر عن هل مضادات الاكتئاب المستخدمة للألم المزمن تساعد في الشفاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعض مضادات الاكتئاب يتم وصفها أيضًا لعلاج بعض حالات الألم المزمن، حيث يعاني واحد من كل خمسة أشخاص من الألم المزمن، وغالبًا ما يكون علاج الألم المزمن دون المستوى الأمثل ، مع الأدوية شائعة الاستخدام ذات الفوائد المحدودة أو غير المعروفة، و يتزايد استخدام مضادات الاكتئاب للمساعدة في إدارة ألم الشخص ، حتى عندما لا يكون لديه اضطراب مزاجي مثل الاكتئاب، وذلك وفقا لموقع “medicalxpress”.

وجد فريق دولي من الباحثين أن بعض فئات مضادات الاكتئاب كانت فعالة في علاج بعض حالات الألم لدى البالغين ، لكن البعض الآخر لم يكن فعالًا ، أو كانت الفعالية غير معروفة، واستعرضت الدراسة المنشورة في المجلة الطبية البريطانية سلامة وفعالية مضادات الاكتئاب في علاج الآلام المزمنة.

ويقول الباحثون إن النتائج تظهر أن الأطباء بحاجة إلى النظر في جميع الأدلة قبل أن يقرروا وصف مضادات الاكتئاب لإدارة الألم المزمن .

وقال المؤلف الرئيسي الدكتور جيوفاني فيريرا من معهد صحة الجهاز العضلي الهيكلي وصحة الجهاز العضلي الهيكلي في جامعة سيدني، أنه تجمع هذه المراجعة لأول مرة كل الأدلة الموجودة حول فعالية مضادات الاكتئاب في علاج الألم المزمن في وثيقة واحدة شاملة.

وفحصت 26 مراجعة منهجية من 2012 إلى 2022 شملت أكثر من 25000 مشارك، وشمل ذلك بيانات من 8 فئات من مضادات الاكتئاب و 22 حالة من حالات الألم بما في ذلك آلام الظهر ، والألم العضلي الليفي ، والصداع ، وآلام ما بعد الجراحة ، ومتلازمة القولون العصبي.

وتم العثور على مثبطات امتصاص السيروتونين النوربينفرين (SNRI) مثل دولوكستين لتكون فعالة في أكبر عدد من حالات الألم ، مثل آلام الظهر ، والتهاب مفاصل الركبة ، وآلام ما بعد الجراحة ، والألم العضلي الليفي ، وآلام الأعصاب (آلام الأعصاب).

وعلى النقيض من ذلك ، فإن مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات ، مثل أميتريبتيلين ، هي أكثر مضادات الاكتئاب شيوعًا لعلاج الألم ، و لكن المراجعة أظهرت أنه من غير الواضح مدى نجاحها ، أو ما إذا كانت تعمل على الإطلاق لمعظم حالات الألم.

واكتسب استخدام مضادات الاكتئاب كعلاج للألم اهتمامًا عالميًا مؤخرًا، ويوصي دليل عام 2021 لإدارة الألم الأولي المزمن الذي نشره المعهد الوطني للتميز في الرعاية الصحية (NICE) بعدم استخدام أدوية الألم باستثناء مضادات الاكتئاب. توصي المبادئ التوجيهية بأنواع مختلفة من مضادات الاكتئاب ، مثل أميتريبتيلين ، سيتالوبرام ، دولوكستين ، فلوكستين ، باروكستين أو سيرترالين للبالغين الذين يعانون من ألم أولي مزمن.

وقال الدكتور فيريرا إن هناك حاجة إلى نهج أكثر دقة لوصف مضادات الاكتئاب للألم، فإن التوصية بقائمة بمضادات الاكتئاب دون دراسة متأنية للأدلة لكل من مضادات الاكتئاب هذه لحالات الألم المختلفة قد تضلل الأطباء والمرضى للاعتقاد بأن جميع مضادات الاكتئاب لها نفس الفعالية في حالات الألم. لقد أظهرنا أن الأمر ليس كذلك.

وقالت الدكتورة كريستينا عبد الشهيد ، من كلية الصحة العامة وصحة العضلات والعظام في جامعة سيدني، إن نتائج هذه المراجعة ستدعم كلاً من الأطباء والمرضى لتقييم فوائد ومضار مضادات الاكتئاب لمختلف أنواع مضادات الاكتئاب. حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن ما إذا كان سيتم استخدامها ومتى يتم استخدامها .

قال البروفيسور كريستوفر ماهر ، المدير المشارك لصحة الجهاز العضلي الهيكلي، أن المراجعة تلخص الأدلة من أكثر من 150 تجربة إكلينيكية في ملخص يسهل الوصول إليه يمكن للأطباء استخدامه لمساعدتهم على اتخاذ قرارات أفضل لمرضاهم الذين يعانون من الألم المزمن.